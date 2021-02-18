فيسبوك يعتزم حظر المستخدمين الأستراليين من مشاركة الأخبار أو مشاهدتها

أعلن موقع Facebook الأربعاء أنه لن يسمح للناشرين والمستخدمين في أستراليا بعد الآن بمشاركة المقالات الإخبارية أو عرضها استجابة لقانون وسائل الإعلام الجديد المقترح في البلاد.

مع التشريع ، تسعى الحكومة الأسترالية إلى مطالبة منصات الإنترنت مثل Google و Facebook بدفع منافذ الأخبار مقابل عرضها وربطها بمحتواها.

وقال موقع Facebook إنه قرر تقييد الناشرين والمستخدمين الأستراليين من مشاركة محتوى الأخبار ومشاهدته استجابة للقانون المقترح.

هذا يعني أنه سيتم منع الناشرين الأستراليين من نشر محتوى إخباري على صفحاتهم على Facebook. لن يتمكن مستخدمو Facebook الأستراليون من مشاهدة القصص الإخبارية من الناشرين الدوليين.

ولن يتمكن المستخدمون الأستراليون من مشاركة أو عرض القصص الإخبارية على Facebook ، ولن يتمكن مستخدمو Facebook في جميع أنحاء العالم من مشاركة أو عرض القصص الإخبارية من الناشرين الأستراليين.

ويتناقض قرار Facebook بحظر الأخبار الأسترالية من خدمتها بشكل صارخ مع Google ، التي أعلنت يوم الأربعاء أنها أبرمت اتفاقية مشاركة الإيرادات مع News Corp. حتى تتمكن من الاستمرار في عرض روابط الأخبار من الشركة على خدماتها.

وقالت الشركة إنها ستواصل تزويد المستخدمين الأستراليين بمعلومات دقيقة من قائمتها المتزايدة لمراكز المعلومات.

وستواصل الشركة أيضًا العمل مع وكالة فرانس برس وأستراليا أسوشيتد برس كجزء من برنامجها الخاص بفحص الحقائق.