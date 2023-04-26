أغلى 8 سيارات حول العالم .. بـ ملايين الدولارات

تحرص شركات السيارات على إرضاء كافة الزبائن، من خلال طرح سيارات في متناول اليد، وعلى النقيض تقدم بعض الشركات سيارات فارهة الثمن بمبالغ خيالية تحرص من خلالها على استعراض قدراتها والتقنيات القادرة على توفيرها.



أغلى 8 سيارات حول العالم:

Koenigsegg CCXR Trevita

يبلغ سعر هذه السيارة 4.8 مليون دولارًا أمريكيًا، صنعت الشركة من هذه السيارة نسختين فقط، توفر في السيارة العديد من الميزات من بينها لمسات من ألياف الكربون الماسي، وجناح خلفي كربوني، مكابح من الخزف الكربوني مع نظام ABS، نظام مراقبة ضغط الإطارات، وتبلغ سرعتها 254 ميلاً في الساعة.

Pagani Huayra Imola

تعتبر سيارة باجاني هوايرا إيمولا سابع أغلى سيارة حول العالم، وصنع منها 5 نسخ فقط، ويبلغ سعرها 5.4 مليون دولار.

طرحت هذه السيارة في عام 2019، وجاءت بعدد من المواصفات من بينها محرك V12 مزدوج التيرب سعة 6.0 لتر، هذا المحرك من صناعة شركة «Mercedes-AMG» التي قدمته خصيصًا لشركة «باجاني»، وتتميز السيارة بقوة 827 حصانًا، وعزم دوران 811 رطل/قدم.



Bugatti Divo

تصنف هذه السيارة بـ الرياضية ويبلغ سعرها 5.8 مليون دولار، وأطلق عليها اسم ديفو على اسم سائق السباقات الفرنسي البرت ديفو، تم إنتاج 40 نسخة منها، وبيعت هذه النسخ جميعها في اليوم الأول من عرض الشركة لها، فيما تبلغ سرعتها 236 ميلاً في الساعة.



Mercedes Benz Maybach Exelero

جاءت هذه السيارة من إنتاج مرسيدس بنز في المرتبة الخامسة، ويبلغ سعرها 8 ملايين دولار، وتصنف بأنها سيارة رياضية بأربعة مقاعد، ومحرك V12 مزدوج التوربو.

ظهرت هذه السيارة التي توصف بأنها غريبة المظهر في كليب لمغني الراب جاي زي، وامتلكها سابقًا المغني بيردمان وتبلغ سرعتها 213 ميلاً في الساعة.

Bugatti Centodieci

أطلقت هذه السيارة احتفالًا بمرور 110 عامًا على إنتاج Bugatti marque، ويبلغ سغرها 9 ملايين دولارًا أمريكيًا، جاءت السيارة بمحرك W16 رباعي الشاحن، وقوة 1578 حصانًا، وتم إنتاج منها 10 نسخ.

Rolls Royce Sweptail

سويبتايل هو ثالث أغلى سيارة حول العالم من إنتاج رولز رويس، وتم صنع نسخة واحدة فقط، ويبلغ سعرها 13 مليونًا دولارًا، تم جمع السيارة في المملكة المتحدة، وتم الكشف عنها في Concorso d’Eleganza Villa d’Este عام 2017.



Pagani Zonda HP Barchetta

يبلغ سعر هذه السيارة 17 مليون دولار أمريكي، تتميز بمظهرها الفريد، جاءت العجلات الخلفية مغطاه بألياف الكربون، وتاتي السيارة بلا سقف.

تتميز بقوة محرك 789 حصانًا وتبلغ سرعتها القصوى 221 ميلاً في الساعة.

Bugatti La Voiture Noire

سيارة Bugatti La Voiture Noire هي اغلى سيارة حول العالم، ويبلغ سعرها 18.7 مليون دولار، وتعتبر جزء من خطة بوجاتي بهدف تصميع سيارتين مخصصتين في كل عام.

جهزت السيارة بهدف بلوغ سرعة 261 ميلاً في الساعة، ومعدل تسارع قدره 2.5 ثانية.