هل تعتقد أن قائمة أغنى 10 رجال العالم لهذا العام تختلف عن قائمة 2021؟ على أرض الواقع، لا تتغير قائمة المليارديرات كثيرًا كل عام لأن الأغنياء يصبحون أكثر ثراءً على الرغم من كل التحديات المالية التي نواجهها، نحن عامة الناس، كل يوم!

إليكم أغنى 10 رجال في العالم لعام 2022:*

1. إيلون ماسك (صافي الثروة: 268.1 مليار دولار اعتبارًا من 16 يناير 2022)

لا يزال إيلون ماسك، رجل الأعمال المثير للجدل، يتصدر قائمة أغنى 10 رجال العالم هذا العام. سواء كنت من محبيه أم لا، فإنك لا تستطيع أن تنكر بأن ماسك يقدم أفكار مبتكرة بثقة لا مثيل لها. مؤسس شركة تيسلا اليوم هو أغنى رجل في العالم بصافي ثروة قدرها 268.1 مليار دولار.

2. جيف بيزوس (صافي الثروة: 188.0 مليار دولار اعتبارًا من 16 يناير 2022)

من إدارة موقع إلكتروني بسيط للتجارة الإلكترونية في مرآبه عام 1994 ، إلى أن أصبح أحد أغنى 10 رجال في العالم وأكثرهم نفوذاً. اعتبارًا من اليوم، بلغت القيمة الصافية لثروة جيف بيزوس 188.0 مليار دولار. كان بيزوس الذي أسس شركة أمازون، الرئيس التنفيذي للشركة حتى الخامس من يوليو 2021 حيث أعلن استقالته من المنصب. يمتلك بيزوس The Washington Post و Blue Origin ، وهي شركة طيران تعمل على تطوير الصواريخ للاستخدام التجاري.

3. برنارد أرنو والعائلة (صافي الثروة: 186.2 مليار دولار اعتبارًا من 16 يناير 2022)

يدير برنارد أرنو امبراطورية مكونة من 70 علامة تجارية فاخرة بما في ذلك Louis Vuitton و Sephora و Dior وغيرهم. لذلك ليس من المستغرب أن نراه من بين أغنى 5 رجال في العالم بثروة صافية قدرها 186.2 مليار دولار.

4. بيل جيتس (صافي الثروة: 134.5 مليار دولار اعتبارًا من 16 يناير 2022)

اشتهر بمشاركته في تأسيس شركة Microsoft في عام 1975. ولكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن بيل جيتس يرأس أكبر مؤسسة خيرية خاصة في العالم ، مؤسسة بيل وميليندا جيتس. حتى الآن ، تبرع جيتس بما قيمته 35.8 مليار دولار من أسهم مايكروسوفت لمؤسسة جيتس.

5. لاري إليسون (صافي الثروة: 120.1 مليار دولار اعتبارًا من 16 يناير 2022)

احتل لاري إليسون، الشريك المؤسس والرئيس والمدير التقني التنفيذي لشركة Oracle، المرتبة الخامسة في هذه القائمة بصافي ثروة قدرها 120.1 مليار دولار أمريكي. استقال إليسون من منصب الرئيس التنفيذي لشركة Oracle في 2014 بعد 37 عامًا من توليه للمنصب و انضم إلى مجلس إدارة شركة تسلا موتورز في ديسمبر 2018 ، بعد شراء 3 ملايين سهم من أسهم الشركة.

6. لاري بايج (صافي الثروة: 119.4 مليار دولار اعتبارًا من 16 يناير 2022)

اشتهر لاري بايج بمشاركته في تأسيس جوجل في عام 1998 مع زميله في الدراسة سيرجي برين. تنحى بيج عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Alphabet، الشركة الأم لشركة جوجل، في ديسمبر 2019، لكنه ظل عضوًا في مجلس الإدارة ومساهمًا مسيطرًا. بايج مستثمر مؤسس في شركة استكشاف الفضاء، Planetary Resources، ويمول أيضًا شركتي "السيارة الطائرة" الناشئتين: Kitty Hawk و Opener.

7. مارك زوكربيرج (صافي الثروة: 117.5 مليار دولار اعتبارًا من 16 يناير 2022)

احتل مؤسس ميتا (فيسبوك سابقاً)، مارك زوكربيرج، المرتبة السابعة بين أغنى الرجال في العالم لهذا العام بثروة صافية قدرها 117.5 مليار دولار أمريكي. أنشأ زوكربيرج فيسبوك في جامعة هارفارد في عام 2004 في سن التاسعة عشرة للطلاب لمطابقة الأسماء مع صور زملائهم في الفصل. يعد فيسبوك اليوم أكبر شبكة من شبكات التواصل الاجتماعي في العالم. في ديسمبر 2015، تعهد زوكربيرج وزوجته، بريسيلا تشان، بالتبرع بـ 99٪ من حصتهما من أسهم فيسبوك خلال حياتهما.

8. وارن بافيت (صافي الثروة: 116.9 مليار دولار اعتبارًا من 16 يناير 2022)

يعتبر وارن بافيت من أنجح المستثمرين في كل العصور. يدير مجموعة بيركشاير هاثاواي التي تمتلك أكثر من 60 شركة. اشترى بافيت أول سهم له في سن الحادية عشرة وبدأ في إيداع الضرائب في سن الثالثة عشر! تعهد بافيت بالتبرع بأكثر من 99٪ من ثروته.

9. سيرجي برين (صافي الثروة: 115.1 مليار دولار اعتبارًا من 16 يناير 2022)

يحتل المؤسس المشارك لشركة جوجل المرتبة التاسعة في هذه القائمة بصافي ثروة قدرها 115.1 مليار دولار. في ديسمبر 2019، تنحى سيرجي برين عن منصبه كرئيس لشركة Alphabet، لكنه ظل مساهماً متحكمًا وعضوًا في مجلس الإدارة.

10. ستيف بالمر (صافي الثروة: 98.5 مليار دولار اعتبارًا من 16 يناير 2022)



ستيف بالمر هو الرئيس التنفيذي السابق لشركة Microsoft ، والذي قاد الشركة من عام 2000 إلى عام 2014 ، واليوم يحتل المرتبة العاشرة بين أغنى رجل في العالم بثروة صافية قدرها 98.5 مليار دولار. انضم بالمر إلى Microsoft في 1980 كموظف رقم 30 بعد تركه برنامج ماجستير إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد. في عام 2014 ، تقاعد بالمر من مايكروسوفت واشترى نادي كرة السلة "لوس أنجلوس كليبرز" مقابل 2 مليار دولار. في عام 2018 ، استثمر 59 مليون دولار في Social Solutions ، التي تصنع برامج للمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية.