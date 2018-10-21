في مقابلة العمل... ما هو أفضل سؤال يمكن طرحه؟!

يتمثل الهدف الرئيسي من مقابلة العمل في التعرّف بشكل أفضل على شخصية المرشح وتحديد ما إن كان يتناسب مع ثقافة الشركة ويشكل إضافة متميزة لها

كم مرة قمت فيها بتوظيف شخص ظننت أنه مناسب لشركتك، الا أنك اكتشفت العكس بعد فترة من توظيفه. هل سبق ولاحظت عدم تطابق السيرة الذاتية الخاصة بمرشح ما مع المهارات التي يمتلكها حقاً؟ إن كانت إجابتك لهذه الأسئلة بالايجاب، يتعين عليك اعادة النظر في الأسلوب الذي تتبعه في توظيف المرشحين، بدءاً من المرحلة الأولى، ألا وهي مقابلة العمل.

يتمثل الهدف الرئيسي من مقابلة العمل في التعرّف بشكل أفضل على شخصية المرشح وتحديد ما إن كان يتناسب مع ثقافة الشركة ويشكل إضافة متميزة لها.

أشارت العديد من الدراسات الى أن المرشحين يميلون لحفظ إجابات أسئلة المقابلة التقليدية عن ظهر قلب، من ضمنها التوقعات المهنية ونقاط القوة والضعف الخ. الأمر الذي يمنعك من تقييم مهاراتهم بدقة. كما أنهم غالباً ما يقدمون صورة متميزة عن أنفسهم، لا تعكس المهارات التي يمتكلونها حقاً، وبالتالي يغطون على الأمور التي يبرعون بها. في الواقع، يؤثر ذلك الأمر سلباً عليك وعلى المرشحين على حد سواء.

لا ينبغي أن يعتمد تقييم مدى ملاءمة المرشحين للوظيفة على سيرهم الذاتية وأسئلة المقابلة فحسب. كيف يمكنك اذاً تقييم معرفة الباحثين عن عمل بشركتك ومجال عملها؟ كي تتمكن من إجراء مقابلة عمل ناجحة واختيار المرشحين المناسبين، يتعين عليك إجراء مقابلة تستند على الكفاءة خلال عملية تصفية المرشحين. ذلك يعني أن تتمحور أسئلتك حول القدرات الرئيسية المطلوبة، وتختلف باختلاف الدور الوظيفي واحتياجات شركتك ومتطلباتها. يمكن طرح أسئلة حول مهارات التواصل والقيادة وادارة الوقت وإتخاذ القرارات والعمل ضمن فريق. فمثلاً، يمكنك الطلب من المرشح ذكر موقف اضطر فيه لتغيير أسلوبه في التواصل ليتناسب مع جمهور معين، أو ذكر أمثلة على بعض التحديات التي واجهها، أو حتى التحدث عن مهمة فشل في إنجازها.

يوجد طريقة أخرى لتقييم قدرة المرشحين على العمل تحت الضغط والتغلّب على التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم عادة. يمكنك تخيّل مشكلة ما، كشكوى من عميل متميز، أو استقالة واحد من أفضل أعضاء فريق العمل الخ. والطلب من المرشح شرح طريقة تعامله مع الأمر وابتكار بعض من الحلول.

“بعض العملاء غير راضين عن خدماتنا وقدّموا شكوى على احدى صفحات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي. كيف تتعامل مع الأمر وتمنع تكرار المشكلة؟”

“يتمتع مصمم الجرافيك لدينا بمهارات إبداعية متميزة، الا أنه يفشل في اعداد استراتيجية ناجحة عندما يتعلق الأمر برضا العملاء. كيف يمكنك مساعدته وتقديم منهج يرتكز على العملاء؟”

وكلما شملت أسئلتك المزيد من التفاصيل، زادت قدرة المرشحين على تطبيق مهاراتهم وسلوكياتهم في مشاكل الحياة الواقعية. وفي جميع الحالات، يساعدك الذهاب الى أبعد من أسئلة المقابلة التقليدية على تقييم كفاءة المرشحين بدقة، وتحديد مدى حماسهم للحصول على الوظيفة والتزامهم بالعمل لدى شركتك على المدى الطويل.

لمساعدتك على تصفية المرشحين بفعالية، يقدم بيت.كوم لأفضل أصحاب العمل أمثالك مجموعة من الحلول المبتكرة كتقرير مفصّل عن النتيجة وإختبارات موّحدة لتقييم المهارات التي يدّعي المرشحين امتلاكها، حيث ستساعدك على اتخاذ قرارات توظيف أفضل.

بالتعاون مع Bayt.com

اقرأ أيضًا:



كيف يمكنك توظيف أفضل الكفاءات في شركتك الناشئة؟

كيف تغيرت الوظائف بالقطاع الخاص في الإمارات هذا العام؟

للأشخاص الذين يحبون السفر... هذه الوظائف تناسبكم!