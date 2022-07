على الرغم من أن المبيعات ليست العامل الوحيد المهم عند تحديد مدى جودة لعبة الفيديو، إلا أن بيع ملايين النسخ في جميع أنحاء العالم يعد مؤشرًا قويًا على مدى شعبية لعبة الفيديو خاصة إذا استمرت في تحقيق المبيعات.

قبل أن نبدأ قائمتنا، ضع في اعتبارك ما يلي: منذ أيام لعبة "Space Invaders"، لم تعد ألعاب الفيديو هواية لتمضية أيام الصيف الطويلة؛ إنها الآن قطاع بمليارات الدولارات تبلغ قيمتها السنوية 197 مليار دولار أمريكي.

تعد ألعاب الهاتف المحمول إلى حد بعيد أعلى فئة إيرادات في سوق ألعاب الفيديو، حيث تحقق ألعاب الهواتف الذكية إيرادات سنوية تزيد عن 91 مليار دولار أمريكي. من المتوقع أن تحقق ألعاب الهواتف الذكية حوالي 91.4 مليار دولار أمريكي في الإيرادات السنوية في عام 2022، وهو ما يمثل 45 بالمائة من سوق الألعاب العالمي خلال الفترة التي تم قياسها. مع عائدات عالمية تبلغ 58.6 مليار دولار أمريكي، جاءت ألعاب الأجهزة في المرتبة الثانية. ومع ذلك، لم تحقق سوى عدد قليل من الألعاب مئات الملايين من المبيعات حتى الآن.

أصدرت مجموعة NPD أحدث تقرير مبيعات شهري، يوضح بالتفصيل الألعاب الأكثر مبيعًا في عام 2022 حتى الآن. لذلك، سواء كنت تحب الألعاب الرياضية أو ربما الألعاب محاكاة الواقع أو حتى الألعاب الإستراتيجية الحربية، فستجد في قائمتنا لعبة تعجبك! قمنا بتجميع قائمة بألعاب الفيديو الأكثر مبيعًا في عام 2022، تحقق منها وشاهد عدد العناوين التي يمكنك توقعها.

أفضل 10 ألعاب فيديو مبيعًا في عام 2022

1. خاتم إلدن

حازت لعبة Elden Ring على جائزة أفضل لعبة متوقعة، وهي لعبة لعب أدوار عام 2022 تم نشرها بواسطة Bandai Namco Entertainment. أخرجها هيديتاكا ميازاكي، مبتكر سلسلة ألعاب الفيديو DARK SOULS المشهورة ، وجورج آر.مارتن ، مؤلف رواية الخيال الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز A Song of Ice and Fire، وإلى عشاق مسلسل Game of Thrones وهذا سبب كافٍ للعب ومن أجل أن تكون الأفضل مبيعاً المبيعات.



تتميز ELDEN RING بمناظر طبيعية خيالية هائلة. يمكنك استكشاف عالم خيالي جديد واكتشاف أسرار قوة Elden Ring. وستقابل خصومًا بخلفيات مثيرة للاهتمام وشخصيات لها دوافع فريدة لمساعدة رحلتك أو إعاقتها ، ووحوش مرعبة.

يتوفر Elden Ring على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows و PlayStation 4 و PlayStation 5 و Xbox One و Xbox Series X & S.

2. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Lego Star Wars: The Skywalker Saga تحتل المرتبة الثانية بين ألعاب الفيديو الأكثر مبيعًا. إنها لعبة مغامرات وحركة تم إصدارها بواسطة Warner Bros. إنها الدفعة السادسة في امتياز ألعاب الفيديو Lego Star Wars من TT Games ، وتكملة لعبة Lego Star Wars: The Force Awakens لعام 2016.



مع LEGO Star Wars: The Skywalker Saga، يمكنك استكشاف المجرة بأكملها! العب من خلال جميع أفلام Star Wars التسعة في لعبة فيديو LEGO الأولى من نوعها. استمتع بالمغامرات المثيرة في عالم LEGO Star Wars كما لم يحدث من قبل.

تعمل المنصات: Nintendo Switch و Xbox One و PlayStation 4 و Xbox Series X و Series S و PlayStation 5 و Microsoft Windows

3. أساطير البوكيمون: أركيوس

تأتي لعبة Pokémon Legends: Arceus في المرتبة الثالثة من بين ألعاب الفيديو العشرة الأكثر مبيعًا. إنها لعبة لعب الأدوار 2022 تم تطويرها بواسطة Game Freak ونشرتها شركة Nintendo و The Pokémon Company على جهاز Nintendo Switch. إنها جزء من الجيل الثامن من سلسلة ألعاب الفيديو Pokémon وهي مقدمة للعبة بوكيمون دايموند آند بيرل.

استكشف منطقة Sinnoh القديمة في Pokémon Legends: Arceus! يمكنك البحث عن Pokémon كعضو في فريق جالكسي من أجل بناء أول Pokédex في منطقة Hisui. ابحث عن بوكيمون تم العثور عليه حديثًا ، واذهب في مهام واستكشف المساحات الطبيعية في الخريطة، وحل اللغز المحيط بالبوكيمون الأسطوري Arceus. بصفتك بطل رواية Pokémon Legends: Arceus ، ستكون عضوًا في فريق الاستطلاع التابع لفريق Galaxy.

المنصة: نينتندو سويتش

4. الأفق الثاني: الغرب المحرم

تحتل Horizon Forbidden West المرتبة الرابعة بين أفضل ألعاب الفيديو مبيعًا. إنها لعبة لعب أدوار 2022 تم نشرها بواسطة Sony Interactive Entertainment وتم تطويرها بواسطة Guerrilla Games.

تدور أحداث اللعبة في نسخة ما بعد نهاية العالم من غرب الولايات المتحدة وهي تتعافى من عواقب حدث الانقراض الذي تسبب فيه سرب من الروبوتات المجنونة، كتكملة لـ Horizon Zero Dawn لعام 2017. تواصل Horizon Forbidden West قصة Aloy (Ashly Burch)، وهي صائدة شابة من قبيلة نورا ومستنسخة لعالمة العالم القديم إليزابيت سوبيك ، حيث تقود مجموعة من الحلفاء في رحلة إلى الغرب للتحقيق في مصدر فيروس قاتل يقتل كل شخص يصيبه.

تم نشر Horizon Forbidden West على PlayStation 4 و PlayStation 5.

5. MLB The Show 22

MLB The Show 22 هي لعبة فيديو بيسبول مبنية على Major League Baseball التي طورتها San Diego S ونشرته شركة Sony Interactive Entertainment. تم توفيره على وحدات تحكم PlayStation 4 و PlayStation 5 و Xbox One و Xbox Series X / S ، بالإضافة إلى Nintendo Switch ، وهو الأول من نوعه.



تتضمن "MLB the Show 22" آليات ألعاب جديدة بالإضافة إلى معلقين جدد. بالطبع ، لا تعتبر المنصة الجديدة التي يمكن اللعب عليها الميزة الجديدة الوحيدة التي قدمها صانعو اللعبة.

6. Call of Duty: Vanguard

اللعبة التي احتلت المرتبة السادسة في أفضل 10 ألعاب فيديو مبيعًا هي Call of Duty: Vanguard. إنها لعبة حرب أول تم إصدارها في عام 2021 بواسطة Activision. في 5 نوفمبر ، تم إصداره على Microsoft Windows و PlayStation 4 و PlayStation 5 و Xbox One و Xbox Series X / S.



Call of Duty: Vanguard ، التي تدور أحداثها خلال الحرب العالمية الثانية ، يخوض فيها اللاعبين حروب، من أوروبا إلى شمال إفريقيا ، والجبهة الشرقية ، والمحيط الهادئ.

7. Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 هي لعبة فيديو محاكاة سباق تم إصدارها في عام 2022 بواسطة Sony Interactive Entertainment وتم تطويرها بواسطة Polyphony Digital.



متوفرة على PlayStation 4 و PlayStation 5. تشمل اللعبة حلبات السباق التقليدية والمركبات القديمة نفسها، بالإضافة إلى الفعاليات والبطولات ومدرسة القيادة ومتجر قطع الغيار ووكالة السيارات المستعملة.

8. Kirby and the Forgotten Land

Kirby and the Forgotten Land هي لعبة فيديو على Nintendo Switch تم تطويرها بواسطة HAL Laboratory وتم إصدارها بواسطة Nintendo. تعد الجزء الرئيسي الثالث عشر في سلسلة Kirby ، و أول لعبة ثلاثية الأبعاد من السلسلة.



يسيطر اللاعب على كيربي في رحلة عبر الأرض المنسية المعروفة باسم العالم الجديد من أجل إنقاذ Waddle Dees، الذي تم اختطافه من قبل الوحوش الشرسة. يمكن لـ Kirby استخدام مجموعة متنوعة من مهارات القتالية لهزيمة الأعداء والمضي قدمًا في كل مرحلة من أجل إنقاذ Waddle Dees. وأشاد النقاد باللعبة ، واعتبرها البعض من أعظم الألعاب في المسلسل. في غضون أسبوعين ، باعت 2.1 مليون وحدة.

9. ماريو كارت 8 ديلوكس

ماريو كارت 8 هي لعبة سباق تم تطويرها ونشرها بواسطة Nintendo وتم إصدارها لأول مرة في عام 2014 لجهاز Wii U. وتحتفظ اللعبة بنفس نسق سلسلة Mario Kart، حيث يتحكم اللاعبون في شخصيات Mario ذات الامتياز المختلفة في سباقات الكارت، حيث يجمعون مجموعة متنوعة من كائنات لإعاقة المعارضين أو الحصول على ميزة في السباق.



تتضمن اللعبة غالبية محتوى Mario Kart 8 الأساسي ومحتوى اضافي.

10. Madden NFL 22

تحتل المركز الأخير بين أفضل 10 ألعاب فيديو مبيعًا Madden NFL 22. إنها لعبة فيديو تستند قصتها إلى الرابطة الوطنية لكرة القدم التي طورتها EA. كما تعد أحدث لعبة في سلسلة Madden NFL، وهي متاحة على Microsoft Windows و PlayStation 4 و PlayStation 5 و Xbox One و Xbox Series X / S و Stadia.



باتريك ماهومز من فريق كانساس سيتي تشيفز وتوم برادي من فريق تامبا باي بوكانيرز ، اللذان واجه أحدهما الآخر في سوبر بول إل في الموسم السابق ، كلاهما يظهران على الغلاف للمرة الثانية ، وهو الغلاف المشترك الأول منذ مادن إن إف إل 10. اللعبة ، مثل تلك السابقة في السلسلة، حصلت على آراء متباينة من النقاد.