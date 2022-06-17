تشتهر آبل بثلاثة أشياء: منتجاتها الثورية، وتجربتها السلسة للبرامج، ومدى ترابط أجهزتها سوياً. بمجرد دخولك عالم منتجات آبل، سيكون من الصعب مغادرته وشراء خيارات أخرى.

تأسست في 1 أبريل 1976، كشركة كمبيوتر، وبدأت رحتلها في تغيير العالم. اليوم، تعد آبل واحدة من أشهر العلامات التجارية في العالم وأكثرها قيمة مع ما يقرب من 500 متجر بيع بالتجزئة في مواقع بارزة في جميع أنحاء العالم.

مثل أي شركة تقنية أخرى، حصلت منتجات آبل بالتأكيد على نصيبها العادل من النجاحات وخيبات الأمل. ومع ذلك، على عكس العديد من العلامات التجارية، كان لشركة أبل النصيب الأكبر من أفضل منتجات أطلقت على الإطلاق.

تصنع الشركة مجموعة واسعة من المنتجات تناسب احتياجات الجميع، بما في ذلك هواتف iPhone الذكية وأجهزة iPad اللوحية وأجهزة كمبيوتر Macbook المحمولة وسماعات الأذن اللاسلكية Air Pod وساعات آبل الذكية التي لكل منها أسلوبها المميز، مما يجعلها شائعة الاستخدام على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

سواء كنت من محبي منتجات آبل لسنوات أو جديدًا على أجهزة آبل وجذبتك ميزات iPhone الجديد، إليك 10 من أفضل منتجات آبل على الإطلاق.

أفضل 10 منتجات آبل على الإطلاق

1. حاسوب آبل الثاني (1977)

إنه أول منتج استهلاكي لشركة آبل لذلك يجب ذكره في المقال!

أحدث إطلاق هذا الجهاز ثورة في تطور صناعة الحوسبة ومنتجات آبل ومكانة آبل كشركة، وكانت ميزته قدرته على عرض الرسومات الملونة، ولهذا تم تعديل شعار آبل ليشمل طيفًا لونيًا.

2. آيفون 1

الجيل الأول من iPhone (المعروف أيضًا باسم iPhone 2G أو iPhone 1 أو iPhone الأصلي) هو طراز iPhone الأولي لشركة آبل وأول هاتف ذكي لها. تم تأكيد إطلاقه رسميًا في 9 يناير 2007، بعد سنوات من الشائعات، وتم إصداره في الولايات المتحدة في 29 يونيو 2007. كان iPhone 1 ثوريًا للغاية حيث كسر تصميمات الهواتف المحمولة السائدة من خلال التخلص من معظم الأزرار ، وبدلاً من ذلك عرض فقط بضعة أزرار وشاشة لمس أنيقة.

أصبح iPhone على الفور أكثر منتجات آبل نجاحًا، مما دفع الشركة إلى الوصول إلى المركز الأكثر ربحية في ذلك الوقت، وحتى يومنا هذا ، تأتي معظم عائدات آبل من أجهزة iPhone.

3. الاي باد

تم تقديمه في 27 يناير 2010 من قبل ستيف جوبز، وكان جهاز iPad من آبل في ذلك الوقت منتجًا كثير من الناس متشككين فيه، وأصبح الآن أحد أقوى الأجهزة التي يمكنها منافسة العديد من أجهزة الكمبيوتر من حيث الأداء.

يحتوي جهاز iPad من الجيل الأول على شاشة تعمل باللمس مقاس 9.7 بوصة بدقة 1024 × 768 ، ووحدة معالجة مركزية A4 Bionic ، وأربعة أزرار مادية فقط. يتمتع جهاز iPad بالقدرة على تشغيل البرامج المضمنة في جميع التكوينات الأربعة - الرأسية والأفقية - والتي كانت تعتبر ميزة "رائعة" في ذلك الوقت.

4. آي بود

على الرغم من كونه أقدم جهاز تم إيقافه هذا العام، لا يسعنا إلا أن نذكره في مثل هذه المقالة. عندما ظهر جهاز iPod لأول مرة في عام 2001 ، أحدث ثورة في السوق الناشئة التي تهيمن عليها جودة الصوت الرديئة لمشغلات MP3 التي كانت موجودة منذ منتصف التسعينيات.

لم يقتصر الأمر على هيمنتها على الموسيقى الرقمية فحسب، بل غيّرت أيضًا الطريقة التي نستمع بها للموسيقى بشكل جذري وكان لها تأثير ثقافي أوسع بكثير مما كان متوقعًا بشكل معقول. تشير التقديرات إلى أن شركة آبل باعت 450 مليون من منتجات iPod اعتبارًا من عام 2022.

5. آبل تي في

تم إطلاق آبل Tv في عام 2007، العام الذهبي لشركة آبل، ولم يكن محاولة عملاق التكنولوجيا الأولى لدخول صناعة الترفيه المنزلي. ففي عام 1993، أصدرت شركة أبل جهاز Macintosh TV الذي توقف بعد عام من ضعف المبيعات.

طرحت شركة آبل الإصدار الأول من آبل TV تحت العلامة التجارية "iTV" لتتماشى مع باقي منتجاتها القائمة على "i" ، ولكن تم تغيير الاسم لاحقًا إلى "آبل TV" لأن شبكة البث البريطانية ITV تمتلك العلامة التجارية في المملكة المتحدة.

6. Airpods

تعتبر AirPods أكثر منتجات آبل تخضع لمحاولات تقليد، وهي في كل مكان. إنها واحدة من أكثر العناصر التي تم تصنيعها على وتمثل آبل حتى الآن ، بجودة صوت استثنائية ، وعلبة شحن بطارية بارعة ، وأسلوب مميز.

7. ماك بوك برو

إذا كان هناك منتج من آبل ينذر بالمستقبل، فسيكون Mac Pro. هذا هو المكان الذي يلتقي فيه الإبداع مع التصميم مما يجعل تجربة المستخدم بأكملها ممتعة. يعتبر Mac Pro المتطور عالي الإنتاجية نجاحًا كبيرًا لشركة أبل منذ اليوم الأول للطراز في عام 2006. تم بيعه بشاشات مقاس 13 بوصة و 14 بوصة و 16 بوصة ، وكلها تستخدم متغيرات من تصميم أبل نظام M1 على شريحة.

8. ساعات آبل

كانت اللياقة البدنية عنصرًا أساسيًا في تجربة آبل للساعات الذكية، وحسّن ملايين الأشخاص حياتهم نتيجة البرامج والتكنولوجيا المتوفرة عليها. لقد تعلموا مدى فائدة الإشعارات المستندة إلى المعصم ، فضلاً عن تنوع الاستخدامات التي يوفرها الجهاز ، وخطوا خطوة إلى الأمام من خلال تخصيصه بأحزمة جذابة وإكسسوارات أخرى.

من المثير للدهشة أن شركة آبل قد تجاوزت الشركات التي كانت تنتج الساعات لمدة 100 عام أو أكثر لتصبح أكبر شركة ساعات في العالم في أربع سنوات فقط.

9. HomePods

يمكن استخدام مكبر الصوت الذكي المتصل بشبكة Wi-Fi من آبل في عدة غرف. التي أوجدت آبل طريقة جديدة لاكتشاف الموسيقى والتفاعل معها في منزلك. HomePod متوافق مع آبل Music ويتضمن وظائف Siri.

تسمح مصفوفة الميكروفونات الستة للسماعات بجعل Siri ترد عليك من أي مكان في الغرفة ، حتى عند تشغيل الموسيقى الصاخبة. وفقًا لشركة آبل، تمتع Siri بفهم أفضل للاستفسارات المتعلقة بالموسيقى وقد يساعد المستهلكين في العثور على محتوى جديد من خلال العمل كعالم موسيقى في المنزل. أعلن عن توقفه من أجل تركيز جهوده على HomePod mini.

10. سيري

تم إطلاق Siri للعالم في عام 2011، وكان ابتكارًا آخر من آبل غير علاقتنا مع التكنولوجيا إلى الأبد. لقد تطورت تدريجياً كمساعد شخصي افتراضي ، ولكن من العدل القول بأن الخدمات من Amazon و Google تعمل بشكل أفضل للعديد من الأفراد.

Siri ، مثل جميع منتجات آبل ، يتألق من حيث الأمان ، وهذا هو السبب في أن قدراته محدودة بعض الشيء. ومع ذلك ، لا يزال Siri يمثل أعجوبة في أي منتج من منتجات آبل ، ويتم باستمرار ربط الأساليب الجديدة لاستخدامه في نسيج أنظمة تشغيل آبل.