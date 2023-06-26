أفضل 5 ألعاب بلايستيشن 4 لعام 2023

يأتي جهاز بلايستيشن 4 مع عدد قليل من الألعاب، مما يدفع عشاق هذا الجهاز للبحث بشكل مستمر عن ألعاب متنوعة ومختلفة بهدف شرائها.

وفي هذا المقال نقدم لكم قائمة بـ أفضل ألعاب بلايستيشن 4 لعام 2023:





لعبة Control

واحدة من أقوى ألعاب الاكشن والقتال، تدور فكرتها حول القبض على أي تهديدات تخالف القضائيين، وعلى اللاعب البحث عن الحوادث غير الطبيعية من أجل القضاء عليها.

يجب أن يحتوي الجهاز على رام 16 جيجابايت على الأقل مع مساحة تخزين بحجم 55 جيجابايت، ومعالج من شركة إنتل أوADM .

لعبة FIFA 23

أحدث جزء من سلسلة لعبة كرة القدم الشهيرة، حيث كانت اللعبة قد تعرضت في السنوات الماضية للعديد من الانتقادات بسبب عدم وجود أي جديد في النسخ الجديدة، مما دفعهم لتطوير النسخة الجديدة.

حصلت النسخة الجديدة على العديد من التحسينات، من ناحية طريقة اللعب، والرسومات الجرافيكية والعناصر المرئيية التي أصبحت أقرب للواقع.

لعبة Sekiro: Shadows Die Twice

هي لعبة صعبة جدًا، وسريعة، يمكن للاعب الاختباء والقفز والتسلسل من وراء الأعداء، واستغلال المهارات من أجل التخلص من الوحوش.

والجانب السلبي في هذه اللعبة، أنك في حال خسارتك "موت اللاعب" سيضطر إلى إعادة المرحلة بالكامل، لكنها تعتبر واحدة من أشهر الألعاب الإلكترونية.

لعبة Call of Duty

تعتبر هذه اللعبة من أكثر الألعاب تحميلًا في عام 2019، وهي منافسة للعبة "ببجي" الشهيرة، ويقوم اللاعب بإنشاء شخصية تحمل اسمه من أجل خوض عدد من الحروب بالتعاون مع تيم مكون من 3 أصدقاء.

تبدأ اللعبة بمراحل سهلة لتصبح أكثر صعوبة لاحقًا، يجب على اللاعب التركيز على المهام اليومية، كلما زاد اللاعب من RP كلما تمكن من تطوير العديد من الأمور.

لعبة Marvel Spider Man

هي لعبة قوية وشهيرة، مقتبسة عن شخصية سبايدر مان الشهيرة، من سلسلىة مارفيل، ظهرت هذه اللعبة لأول مرة في عام 2018، وتقدم قصة جديدة عن سبايدر مان.

وتدعم هذه اللعبة اللغة العربية بشكل كامل مما يساعد المستخدمين العرب على اللعب بكل سهولة، وتدور اللعبة حول شخصية "بيتر باركل".