في الوقت الحالي أصبح استخدام خرائط الويب أمرا ضرورياً في عالم مرتبط بالكامل بشبكة الإنترنت، حيث تساعد هذه الخرائط الأشخاص في الوصول إلى الأماكن التي يريدونها دون مضيعة وقت، وأيضًا أصبحت أساس عمل الكثير من الشركات التي تعتمد في مجال عملها على التوصيل، والتسويق، وتقديم الخدمات.

وبسبب عدم وجود تغطية شبكات الإنترنت في كل مكان أصبح الكثير يبحث عن تطبيقات الخرائط التي لا تتطلب توافر الإنترنت .

وهنا نذكر أفضل 5 تطبيقات خرائط GPS بدون اتصال بالإنترنت:

يحتوي هذا التطبيق على العديد من المميزات المهمة والمساعدة، حيث تساعد المستخدم على تحديد موقعه، وأيضًا الوجهة التي يريد الذهاب إليها. بالإضافة إلى ذلك، يظهر التطبيق خط سير واضح يستطيع المستخدم تتبعه من أجل الوصول إلى وجهته النهائية، لكن يجب على المستخدم تنزيل خرائط المدينة التي يسكنها. لذلك في حال كنت تبحث عن خيار متميز من شأنه أن يجعلك تتجول بسهولة في أي مكان في العالم، فإن MAPS.ME هو الخيار الأمثل تم تحميل تطبيق Maps.ME على متجر Google play أكثر من 50 مليون مرة، ويتوفر التطبيق مجانا لنظامي iOS و الأندرويد على حد سواء.

تحميل Maps.me للاندرويد

تحميل Maps.me لنظام iOS

يتوفر هذا التطبيق بواسطة OpenStreetMaps، ويتم تحديثه شهرياً مجاناً. في هذا التطبيق مجموعة من المميزات مثل تنبيهات كاميرا السرعة، ومحطات الوقود القريبة، والمطاعم، وما إلى ذلك. يعمل هذا التطبيق في 200 دولة حتى الآن، وهو متوفر لنظامي iOS وأندرويد. يأتي تطبيق MapFactor بنسختين مدفوع ومجاني، ويحتوي على ميزات كثيرة مساعدة، وهو تطبيق شهير جدا في مجال الملاحة، وحصل التطبيق على أكثر من 10 ملايين تنزيل، ومليون مراجعة وتقييم عالي بنسبة 4.6 نقطة.

تحميل MapFactor للاندرويد

تحميل MapFactor لنظام iOS

عند ذكر تطبيق Waze يخطر على بال الجميع أنه يحتاج إلى الإتصال بالإنترنت لاستخدامه، لكن التطبيق يعمل بدون إتصال إنترنت، وذلك عن طريق تنزيل التطبيق على الهاتف، ثم إعداد مسار التنقل الخاص بك. حيث يقوم Waze بحفظها كلها في ذاكرة التخزين المؤقت، وبعد ذلك يستخدم Waze ذاكرة التخزين المؤقت لمنحك الاتجاهات خطوة بخطوة.

تحميل Waze للأندرويد

تحميل Waze لنظام iOs

هذا التطبيق لا يتميز بالشهرة كباقي التطبيقات، ولكنه يؤدي العمل عموما، ولا يعاني من الكثير من المشاكل. وميزاته تشبه مميزات التطبيقات السابقة فهو برنامج خرائط بدون نت مع تحديد موقع وإرشاد صوتي وغيرها من الميزات الأخرى النافعة.

تحميل تطبيق OsmAnd للأندرويد

تحميل تطبيق OsmAnd لنظام iOS

تعتبر خرائط جوجل من أكثر خرائط الويب انتشاراً، وهي تأتي مع عدد كبير من المميزات. يحصل التطبيق على جميع المعلومات من خوادم جوجل، مع القدرة على تنزيل خرائط للتنقل في وضع عدم الاتصال، وينصح عند توافر الاتصال بالإنترنت أن يبقى التطبيق مفتوحاً، وذلك ليستمر بتحديث المواقع الجديدة، وأيضًا تسمح لك بالحصول على أفضل الاتجاهات لمسارك. يمنحك التطبيق أيضًا معلومات حول النقل العام، جنبًا إلى جنب مع التوقيتات، وواحدة من الأفضل الميزات في تطبيق خرائط جوجل هي تحديث معلومات حركة المرور في الوقت الفعلي على شاشتك. هذا يعني أنه يمكنك اتخاذ مسار مختلف إذا أظهرت الخرائط حركة المرور في اتجاهك.

يتوفر التطبيق مجاناً.

تحميل تطبيق خرائط جوجل للأندرويد

تحميل تطبيق خرائط جوجل لنظام iOS



