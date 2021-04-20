12معلومة احذر أن تسأل جوجل عنها

يعتبر جوجل من أهم محركات البحث على الإنترنت، والذي يوفر جواب لكل سؤال يمكن طرحه عليه، ويضعك في لغم الفضول، لكن مهما كانت حاجتك للمعرفة، احذر أن تسأل جوجل بعض الأسئلة.

وهنا نذكر 12 معلومة يحبذ أن لا تسأل جوجل عنها:

البحث عن مواقع الويب المصرفية للمصرف الذي تتعامل معه

في حال لم تكن تعرف عنوان الـرابط الرسمي للمصرف الذي تتعامل معه، ينصح بعدم إجراء أي عملية بحث للعثور عليه على جوجل وذلك لكثرة فرص التصيد الاحتيالي، التي تمكنك من إدخال معرّف تسجيل الدخول وكلمة المرور الخاصين بالمصرف الذي تتعامل معه على موقع ويب قد يبدو مثل الموقع الرسمي للبنك، لكن يمكن أن يكون موقع تصيد بدلاً من ذلك.

البحث عن أرقام خدمة العملاء للشركات على جوجل

يعد البحث عن أرقام خدمة العملاء للشركات من أكثر عمليات الاحتيال شيوعاً على جوجل، وذلك لانتشار العديد من أرقام المحتالين بقوائم أعمال وخدمة عملاء مزيفة، يظن الباحث أنها أرقام أصلية لخدمة العملاء ولكنها في الواقع وهمية بهدف خداعهم.

البحث عن تطبيقات وبرامج لتنزيلها عن محرك Google

عند البحث عن بعض التطبيقات في جوجل يؤدي ذلك إلى عمليات تثبيت زائفة ذات محتوى ضار، لذلك عند البحث عن تطبيقات الهواتف المحمولة، ينصح البحث عنها في متاجر التطبيقات الرسمية مثل Google Play لنظام Android و متجر التطبيقات لأجهزة iPhone.

البحث عن أدوية أو أعراض طبية

عندما تريد التعرف على مرض ما أو أعراضه، ينصح بشدة بعدم تخطي الطبيب والاعتماد على معلومات البحث التي ينشرها محرك البحث جوجل، وكذلك الحظر من شراء الأدوية بناءاً على المعلومات التي ينشرها جوجل.



البحث عن إرشادات بخصوص سوق الأوراق المالية والشؤون المالية الشخصية

عندما تقرر الاستثمار تجنب التوجه إلى محرك البحث جوجل للحصول على نصائح، وذلك لأن الخطط المالية شخصية وفريدة نوعًا ما، لذلك لا يُمكنك أن تعثر على خطة استثمارية واحدة تجعل الجميع أثرياء.



البحث عن مواقع حكومية بدون الرجوع للصفحة الرسمية لها

تعد المواقع الحكومية مثل مواقع تحصيل ضرائب البلدية والمستشفيات وما إلى ذلك أهدافًا رئيسية للمحتالين، لذلك ينصح بزيارة أي موقع ويب حكومي معين مباشرةً بدلاً من البحث عنه على Google، لأن من الصعب تحديد موقع الويب الأصلي.

تسجيل الدخول لمواقع التواصل الاجتماعي من خلال البحث في جوجل

عند الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي ينصح بالدخول مباشرة عن طريق كتابة عنوان URL في في مربع العنوان في متصفحك بدلاً من البحث عن صفحة تسجيل الدخول على Google، لأنه قد يسهل سرقة الحساب.

البحث عن مواقع التسوق الإلكتروني أو العروض عبر جوجل

في الآونة الأخيرة انتشرت الكثير من صفحات الويب المزيفة المسمية بالعروض على مواقع التجارة الإلكترونية على محرك البحث جوجل، وتُعتبر هذه عمليات احتيال يتم فيها إغراء الأشخاص بجذب الصفقات للنقر على مواقع الويب الضارة لسرقة تفاصيل تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.



البحث عن تطبيقات أو برامج مكافحة فيروسات مجانية

يوجد على جوجل عشرات التطبيقات أو برامج مكافحة الفيروسات المزيفة، حيث يصعب تحديد الأصلي منها، لذلك ينصح بتجنب البحث عنها عبر جوجل، لأن أغلبها قد تكون أنظمة خبيثة يتم تثبيتها في جهازك للتجسس عليك أو قرصنة وسرقة بياناتك.



10. لا تسأل جوجل عما يضعك تحت المساءلة القانونية

من المنطق أن لا تسأل جوجل عن كيفية صنع قنبلة، أو ارتكاب جريمة من أي نوع، أو حتى كيفية تحضير المخدرات، فإن ذلك يعرضك للمساءلة القانونية.

11. من أنا؟

لاتحاول البحث عن أمور تتعلق بك على محرك البحث جوجل فقد لا يعجبك ما سيظهر لك، حيث في معظم الأحيان كثير من مرتادي الإنترنت يميلون للأفكار السلبية والشريرة، لذا قد تجد أن كثيرا من الناس يكتبون عنك ما لا يعجبك.

12. من هو أمير نيجيريا؟

شهد هذا السؤال تكراراً كثيراً على محرك البحث جوجل، والسبب أن هناك طريقة للاحتيال غالبا ما تأتي للشخص على البريد الإلكتروني على شكل رسالة من أمير نيجيري يرغب بإعطائك أموالا طائلة في مقابل مادي صغير، لا ترد على هذه الرسائل أبدا، ولا ترسل أي أموال لأي شخص لا تعرفه.