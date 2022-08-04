مع تقلص الحواجز بين العمل والحياة الشخصية، أصبحت إدارة الوقت مصطلحًا غالبًا ما يتم طرحه في أماكن العمل. نظرًا لأنها مهمة صعبة إلى حد ما، فبفضل وسائل التواصل الاجتماعي أصبح من السهل تضييع الوقت.



نظرًا لأن التكنولوجيا تلعب مثل هذا الدور المهم في كل جانب من جوانب حياتنا، فمن المنطقي بالنسبة لنا أن نلجأ إلى التكنولوجيا لإنهاء كفاحنا لإدارة الوقت وتتبع جداول أعمالنا اليومية.

من قوائم المهام وتذكيرات التقويم إلى تطبيقات تدوين الملاحظات وغير ذلك الكثير، قد يصبح عدد الأماكن التي نحتفظ فيها بالتذكيرات والأعمال المنزلية أمرًا يستنزف الكثير من الوقت بسرعة. بفضل التكنولوجيا ، يمكنك الآن ببساطة تتبع كل شيء في مكان واحد.

إليك أفضل تطبيقات إدارة الوقت لعام 2022 والتي تساعدك على التغلب على عقارب الساعة!

أفضل 5 تطبيقات لإدارة الوقت في عام 2022

1. تريلو

متوفر على: الويب والجوال (iOS وأندرويد)، سطح المكتب (ماك وويندوز)



تم تصميم تريلو للمهام الفردية والجماعية، ولديه عدد من الوظائف سهلة الاستخدام وطريقة مرئية للغاية لتتبع الوقت بهدف زيادة إنتاجية الفريق إلى الحد الأقصى لمساعدة الفرق على المضي قدمًا في العمل.

يعمل Trello من خلال السماح لك بإنشاء بطاقات للأمور التي يجب إكمالها. يتم نقل كل بطاقة عبر لوحة Trello، والتي تنقسم عادةً إلى أعمدة مثل على قائمة الأعمال وقيد التنفيذ ومكتمل.

2. تودويست

متوفر على: الويب والجوال (iOS وأندرويد)، سطح المكتب (ماك وويندوز) ملحقات المتصفح

تودويست هو برنامج معروف جيدًا قد تكون على دراية به. يتم فرز قوائم المهام الخاصة بك تلقائيًا مثل تريلو في طرق عرض "اليوم" و "القادمة" و "عامل التصفية" المخصصة لمساعدتك على التركيز على أهم الأشياء لديك.في قائمة المهام الخاصة بـ تودويست الكثير من الميزات. يمكنك إضافة المهام بسرعة أو ترتيبها حسب الأولوية أو تقسيمها إلى مهام فرعية أو حفظها كمفضلة أو تكرارها. من خلال ملخص مرئي لوقتك في العمل ، يمكنك مشاركة عبء العمل وتتبع تقدمك. Todoist هو أفضل تطبيق مهام في القائمة، في رأينا.

4. جيرا



متوفر على: الويب والجوال (iOS وأندرويد) لكل من الهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي

Jira هو برنامج لإدارة المشاريع وتتبع المشكلات. تُستخدم أداة تتبع الأخطاء من Atlassian، المطورة في أستراليا، على نطاق واسع من قبل فرق التطوير لمراقبة الأخطاء والقصص والأنشطة الأخرى.

على غرار Trello من حيث المفهوم مع لوحات رئيسية، فإن Trello هو أولاً وقبل كل شيء لوحة كانبان مجانية؛ إنه سهل الاستخدام ولا يكلف شيئًا. تعد Jira في الأساس أداة تطوير برمجيات Agile، ومن ثم فهي تستخدم كلاً من لوحات سكروم وكانبان. يعد جيرا أفضل للاستخدام التقني وليس للمهام اليومية

4. إيفرنوت



متوفر على: متوفر على: الويب والجوال (iOS وأندرويد)، سطح المكتب (Mac ، Windows)

أعتقد أن معظمنا قام بتنزيل هذا التطبيق في وقت ما. Evernote هو برنامج لتدوين الملاحظات يسمح لك بتدوين الأفكار والمهام والصور والمعلومات الأخرى. كما أن لديه القدرة على التقاط الصوت وحفظه.

كل ما تحفظه في Evernote متاح لزملائك في الفريق. وفر الوقت عن طريق تنظيم وتخطيط ساعات عملك بسهولة.

5. ريسيكو تايم



متوفر على: الويب والجوال (iOS وأندرويد)، سطح المكتب (ماك وويندوز)، امتدادات المتصفح (Chrome Firefox)

يوفر RescueTime إدارة الوقت الشخصي والإنتاجية ويتتبع مقدار الوقت الذي تقضيه على الإنترنت. كما يعرض لك مقدار الوقت الذي تم إهداره أثناء إجراء أي مهمة. يتيح لك ذلك توفير الوقت ومساعدتك على بناء عادة أفضل لإدارة الوقت وتكون أكثر إنتاجية. ستتلقى تقريرًا عن وقتك المتعقب مرة واحدة كل أسبوع ، مما يمنحك نظرة شاملة على أدائك الكلي.