أفضل 7 تطبيقات موسيقى في عام 2022

تعد تطبيقات الهاتف الطريقة الأكثر شيوعًا للاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك، ولا داعي الآن للتضحية بجودة الصوت لأن يوتيوب ليس خيارك الوحيد! حيث يوجد عدد متزايد من تطبيقات الموسيقى الموجودة من أجلك، وقد يكون من الصعب الاختيار مع العديد الخيارات المتنوعة المتاحة!

إذا كنت تبحث عن تطبيقات موسيقى جديدة، فربما يكون العاملان الأكثر أهمية في الاعتبار هما سعر الاشتراك الشهري والتنزيلات في وضع عدم الاتصال؛ نظرًا لأن الاستماع إلى الأغاني عبر الإنترنت على هاتفك المحمول يمكن أن يمثل تحديًا إذا كنت بالخارج ولا يمكنك الوصول إلى شبكة Wi-Fi.

نظرًا لأنك وصلت إلى هذا المقال، فمن المحتمل أنك سئمت من التطبيقات المجانية التي تحتوي على إعلانات لا يمكنك تخطيها أو الانتقال عن أغنية لا تحبها. لذلك، إليك 7 تطبيقات لسماع الموسيقى المفضلة لديك!

أفضل 7 تطبيقات الموسيقى في عام 2022



1. تيدال

إيجابيات

صوت عالي الدقة، محتوى حصري، تطبيق سهل الاستخدام

سلبيات

خيارات استكتشاف موسيقى أقل من سبوتيفاي

تيدال هي عبارة عن منصة موسيقى عالمية تقرب المعجبين من الفنانين من خلال تجارب فريدة وأعلى جودة صوت. مع أكثر من 90 مليون مقطع صوتي و 450,000 مقطع فيديو، ستتمتع بتجربة موسيقية ممتعة. من خلال التعاون الفريد مع مجتمع الفنانين، يكون تيدال حلقة وصل بين المعجبين لتجربة الموسيقى كما لم يحدث من قبل.

يوفر التطبيق موسيقى بجودة عالية الوضوح في جميع اشتراكاتهم المميزة. تتضمن حزمة HiFi الأساسية الخاصة بهم حوالي 75 مليون أغنية بالإضافة إلى مواد حصرية مثل المقالات والمقابلات.

2. سبوتيفاي

الايجابيات

مجموعة واسعة من الخيارات، واجهة سهلة الاستخدام، اشتراكات رخيصة

سلبيات

لا يوجد استماع في وضع عدم الاتصال بالانترنت، إعلانات مزعجة للإصدار المجاني، تطبيق الهاتف المحمول محدود أكثر من سطح المكتب

لا يزال سبوتيفاي واحد من أكثر التطبيقات شيوعًا وبساطة للاستماع لجرعتك اليومية من الموسيقي. فهو لا يوفر جودة ممتازة تبلغ 320 كيلوبت في الثانية فحسب، بل إنه يحتوي أيضًا على تنوع كبير يضم أكثر من 40 مليون أغنية. يمكن تشغيله على أي جهاز يعمل بأنظمة أندرويد و iOS وبالإضافة إلى مجموعة متنوعة من أجهزة التلفزيون الذكية ومكبرات الصوت الذكية والأجهزة الأخرى.

إذا كانت ميزانيتك منخفضة، فإن الإصدار المجاني من Spotify يقدم مجموعة واسعة من خيارات الاستماع دون الحاجة إلى رسوم اشتراك شهرية. ومع ذلك، فإن النسخة المجانية تأتي مع تنازلات، حيث سيتم خنقك بالإعلانات كل بضع أغاني أو عند محاولة تغيير الاغنية. (في بعض الأحيان، سيتم منحك خيار استماع لإعلان أطول مقابل جلسة استماع أطول خالية من الإعلانات.) يحتوي Spotify أيضًا على تطبيق سطح مكتب كامل الميزات ونفس الميزات المخصصة مثل عضوية Spotify المميزة.

3. أبل ميوزك

الايجابيات

القدرة على البحث عن موسيقى جديدة باستخدام Siri على Apple HomePod أو أجهزة Apple الأخرى، وواجهة سهلة الاستخدام، وخبراء موسيقى حقيقيين وخوارزميات تساعدك على اكتشاف نغمات جديدة بناءً على ما تقوم بتشغيله

سلبيات

لا توجد خطة مجانية، تجربة المستخدم لتطبيق الاندرويد ليست ممتعة مثل إصدار iOS

من حيث المشتركين، يأتي Apple Music في المرتبة الثالثة بعد Spotify، لكنه يتفوق على منافسيه في عدد من المجالات المهمة. يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام، وأكثر من 90 مليون معزوفة موسيقى، ومتوافق مع أجهزة iOS وأندرويد. إذا كنت قد استثمرت على نطاق واسع في منتجات أبل، فإن Apple Music هو الخيار الأفضل لك.

أبل ميوزك هو الوحيد من بين أفضل ثلاثة لدينا يتضمن خزانة رقمية لتخزين مكتبة الموسيقى الخاصة بك؛ YouTube Music، المدرج أدناه، هو خيار الآخريمكنك من الاحتفاظ بمكتبة موسيقى خاصة بك. يمكنك إرسال الموسيقى بطريقتين: مجانًا من خلال اشتراك الموسيقى أو بدفع 25 دولارًا سنويًا كاشتراك لاي تيونز، مما يتيح لك التنزيل مرة أخرى حتى إذا لم يكن لديك اشتراك في ميوزك.

4. ديزر



الايجابيات

خطة مجانية، واجهة مبسطة ، بعض المحتوى الحصري والبودكاست

سلبيات

البودكاست غير متوفر في جميع البلدان ، والموسيقى عالية الدقة هي ميزة إضافية وليست الوضع الافتراضي

تسمح لك العضوية المجانية بالاستماع إلى جزء من الاغاني مدتها 30 ثانية للمقاطع الصوتية في متصفح الويب ولكنها تشغل اغنيات كاملة (مع الإعلانات) على الأجهزة المحمولة. تتيح الترقية إلى Premium تشغيل متصفح الويب (بالإضافة إلى تطبيق الويب لـ Windows) وتزيل الإعلانات.

تتضمن خيارات الاشتراك في Deezer الوصول إلى مواد حصرية مثل العروض الحية والبودكاست الأصلي. تعد خطة الصوت عالية الدقة من Deezer ، والتي يتم تسعيرها بين مستويين من Tidal ، خيارًا ممتازًا لأي شخص يبحث عن موسيقى عالية الدقة. كما أن لديها واحدة من أبسط واجهات الخدمات التي قمنا بمراجعتها وأكثرها سهولة في الاستخدام.

5. أمازون ميوزيك

الايجابيات

الموسيقى عالية الدقة هي الخيار الافتراضي والمجاني للتطبيق، يحصل أعضاء Amazon Prime على خصم على الخطط الشهرية والسنوية للخدمة، وتظهر الأغاني تلقائيًا على شاشة "التشغيل الآن"

سلبيات

مكتبة محدودة، تستحق الشراء فقط إذا كان لديك Amazon Prime

يتضمن هذا التطبيق صوتًا عالي الوضوح كخيار أول في جميع مستويات الاشتراك دون أي تكلفة إضافية. تحتوي الخدمة على كتالوج يضم 75 مليون أغنية. إذا كان لديك Amazon Prime ، فيمكنك الاستماع إلى مليوني أغنية من هذه الأغاني مجانًا ، دون الحاجة إلى اشتراك Amazon Music Unlimited. علاوة على ذلك ، يمكن لأي شخص لديه جهاز Alexa الاستماع إلى "أفضل قوائم التشغيل والمحطات" الخاصة بالخدمة مجانًا - لكن لن يتمكن من اختيار الأغاني التي يريد سماعها.

6. يوتيوب ميوزك

الايجابيات

خيار مجاني وتوصيات قوية ومحتوى مخصص وخصم للطلاب وخطة عائلية مخفضة لـ 5 أشخاص فوق سن 13 عامًا في نفس العنوان

سلبيات

غير متاح على بعض الأجهزة، ولا يوجد تطبيق مخصص لسطح المكتب

كان Google Play Music هو اسم خدمة الاشتراك في الموسيقى من Google لسنوات عديدة. ومن ثم، قامت الشركة بمحو بالتخلي عن هذا المشروع في عام 2020 ، واستبدله بهذا المنتج الفرعي الذي يحمل علامة YouTube التجارية. بصفتي مشتركًا منذ فترة طويلة في الخدمة السابقة ، يسعدني الإبلاغ عن أن YouTube Music Premium يعد تحسينًا ممتازًا. (يتم أيضًا تضمين اشتراك YouTube Premium بدون إعلانات مع خدمة الموسيقى.)

7. SoundCloud Go +

الايجابيات

يحتوي على موسيقى مستقلة، وأطنان من الموسيقى المجانية، والكثير من خيارات الاشتراك

سلبيات

نسخة الويب قديمة، لا يمتلك الكثير من الخيارات الموسيقية

يمنحك SoundCloud Go + الوصول إلى ملايين الأغاني من الفنانين العريقين والمستقلين. يمكن للمشتركين الوصول إلى العديد من الميزات المثيرة للاهتمام. هناك مجموعة بودكاست ، بالإضافة إلى SoundCloud Weekly ، وهي قائمة تشغيل تلقائية تساعدك على اكتشاف موسيقى جديدة. يحتوي SoundCloud GO + أيضًا على تكامل مع تطبيقات DJ محددة ، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يستفيد المستمع العادي من هذا الخيار.