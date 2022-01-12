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أقوى وأضعف جوازات السفر في العالم لعام 2022

منشور 12 كانون الثّاني / يناير 2022 - 10:34
أقوى وأضعف جوازات السفر في العالم لعام 2022
استند التصنيف إلى عدد البلدان التي يمنح كل جواز سفر حاملها حق الوصول إليها بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول.

أصدرت شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية Henley & Partners تصنيفها العالمي السنوي لجوازات السفر لعام 2022. وبينما لم يتم إدراج أي دولة عربية في قائمة أقوى 10 جوازات سفر، فإن 8 جوازات سفر عربية كانت من بين أضعف جوازات السفر على المستوى الدولي .

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استند التصنيف إلى عدد البلدان التي يمنح كل جواز سفر حاملها حق الوصول إليها بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول.
جوازات السفر

نذكر هنا أقوى وأضعف جوازات سفر في العالم لعام 2022:

أقوى جوازات السفر لعام 2022:

1. اليابان ، سنغافورة (192 وجهة)

2- ألمانيا ، كوريا الجنوبية ( 190 وجهة)

3- فنلندا ، إيطاليا ، لكسمبرغ ، إسبانيا (189 وجهة).

4- النمسا ، الدنمارك ، فرنسا ، هولندا ، السويد (188 وجهة).

5- أيرلندا ، البرتغال (187 وجهة).

6- بلجيكا ، نيوزيلندا ، النرويج ، سويسرا ، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة (186 وجهة).

7- أستراليا ، كندا ، الجمهورية التشيكية ، اليونان ، مالطا (185 وجهة).

8- بولندا ، هنغاريا (183 وجهة).

9- سلوفاكيا ، ليتوانيا (182 وجهة).

10- إستونيا ، لاتفيا ، سلوفينيا (181 وجهة).

أضعف جوازات سفر لعام 2022:

1. أفغانستان (26 وجهة)

2- العراق (28 وجهة)

3. سوريا (29 وجهة)

4. باكستان (31 وجهة)

5- اليمن (33 وجهة)

6- الصومال (34 وجهة)

7. الأرض الفلسطينية ، نيبال (37 وجهة)

8- كوريا الشمالية (39 وجهة)

9- ليبيا، كوسوفو، بنغلاديش (40 وجهة)

10- السودان ، سري لانكا ، لبنان (41 وجهة)

كلمات دالة:جوازات السفر

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