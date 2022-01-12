أقوى وأضعف جوازات السفر في العالم لعام 2022

أصدرت شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية Henley & Partners تصنيفها العالمي السنوي لجوازات السفر لعام 2022. وبينما لم يتم إدراج أي دولة عربية في قائمة أقوى 10 جوازات سفر، فإن 8 جوازات سفر عربية كانت من بين أضعف جوازات السفر على المستوى الدولي .

استند التصنيف إلى عدد البلدان التي يمنح كل جواز سفر حاملها حق الوصول إليها بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول.



نذكر هنا أقوى وأضعف جوازات سفر في العالم لعام 2022:

أقوى جوازات السفر لعام 2022:

1. اليابان ، سنغافورة (192 وجهة)

2- ألمانيا ، كوريا الجنوبية ( 190 وجهة)

3- فنلندا ، إيطاليا ، لكسمبرغ ، إسبانيا (189 وجهة).

4- النمسا ، الدنمارك ، فرنسا ، هولندا ، السويد (188 وجهة).

5- أيرلندا ، البرتغال (187 وجهة).

6- بلجيكا ، نيوزيلندا ، النرويج ، سويسرا ، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة (186 وجهة).

7- أستراليا ، كندا ، الجمهورية التشيكية ، اليونان ، مالطا (185 وجهة).

8- بولندا ، هنغاريا (183 وجهة).

9- سلوفاكيا ، ليتوانيا (182 وجهة).

10- إستونيا ، لاتفيا ، سلوفينيا (181 وجهة).

أضعف جوازات سفر لعام 2022:

1. أفغانستان (26 وجهة)

2- العراق (28 وجهة)

3. سوريا (29 وجهة)

4. باكستان (31 وجهة)

5- اليمن (33 وجهة)

6- الصومال (34 وجهة)

7. الأرض الفلسطينية ، نيبال (37 وجهة)

8- كوريا الشمالية (39 وجهة)

9- ليبيا، كوسوفو، بنغلاديش (40 وجهة)

10- السودان ، سري لانكا ، لبنان (41 وجهة)