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فيديو: ما هي أكبر 10 شركات عامة في العالم لعام 2018؟!

فيديو: ما هي أكبر 10 شركات عامة في العالم لعام 2018؟!
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