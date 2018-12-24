فيديو: ما هي أكبر 10 شركات عامة في العالم لعام 2018؟!

أكبر 10 شركات عامة في العالم لعام 2018

نعرض لكم في هذا الفيديو الذي نشره موقع سكاي نيوز أكبر 10 شركات عامة في العالم لعام 2018، وفقا لتقييم فوربس جلوبال 2000.





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