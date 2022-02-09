أكبر 9 عمليات احتيال وقرصنة في عالم العملات الرقمية

على مدى السنوات القليلة الماضية، أصبحت عمليات الاحتيال والقرصنة حدثاً اعتيادياً إلا أنه لا يزال يؤثر على مليارات الأشخاص حول العالم.

حماية العملات الرقمية الخاصة بك

عندما يرتفع سعر عملة ما، فإن مخططات "الثراء" الاحتيالية من عدد لا يحصى من المحتالين الذين يتربصون في انتظار الوقت المناسب لخداع الآخرين باستخدام هذه الحيلة الجديدة أو استغلال محبي أحد المشاهير / رواد الأعمال أو يستغلون نقاط ضعف أحد منصات التداول.

أدى النمو السريع لصناعة العملات الرقمية الناشئة، والازدهار المستمر في أسعارها، والارتباك الواسع النطاق حول مفاهيمها، ونقاط الضعف الفنية في المنصات أو المحافظ، فاقمت الوضع لصالح المحتالين.

بعد قولي هذا، عليك أن تضع في اعتبارك أن أفضل طريقة هي أن تكون متشككًا وتثقف نفسك بشأن العملات الرقمية والتكنولوجيا التي تقف وراءها البلوك تشين، بالإضافة إلى البقاء مطلعاً على مستجدات العملات الرقمية والمنصات التي يتم إطلاقها.



أنواع عمليات الاحتيال والقرصنة في عالم العملات الرقمية

في عام 2020 وحده، سُرقت نحو 3.78 مليار دولار من العملات الرقمية، وفقًا لتقرير صادر عن Atlas VPN. بينما في عام 2019، سرق المخترقون نحو 4.26 مليار دولار من منصات التداول بالإضافة إلى خداع المستثمرين المتحمسين، وفقًا لتقرير جديد صادر عن CipherTrace.

وجدت تقارير الخبراء أن أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا تندرج في هذه الفئات: العملات الرقمية المزيفة ، ومنصات التداول المزيفة، ومنصات التعدين المزيفة، والتطبيقات المزيفة للمنصات الشهيرة، والتصيد الاحتيالي القديم للمحفظة.

بمعرفة حقيقة أن المحتالين في كثير من الأحيان لا يعيدون اختراع العجلة، فإنهم بدلاً من ذلك يكررون الحيل المفضلة لديهم، ربما مع حبكة جديدة للخدعة القديمة، إليك أكبر عمليات الخداع والقرصنة حتى لا تكون الضحية التالية للمحتالين الذين يسعون بشغف للاستفادة من هوس الناس في العملات الرقمية.

أكبر عمليات الخداع والقرصنة للعملات الرقمية على الإطلاق

1. BitGrail: تم اختراق منصة العملات الرقمية الإيطالية في عام 2018. حيث تمكن المتسللون من الوصول للمنصة وسرقة 195 مليون دولار من 230 ألف مستخدم .

Bitconnect. 2: تمت سرقة 3.45 مليار دولار في أكبر عرض أولي للعملة (ICO).

KuCoin.3: في عام 2020، سرق قراصنة كوريون شماليون أكثر من 281 مليون دولار من العملات الرقمية من منصة التداول بيكونتكت. لحسن الحظ، تمكنت المنصة من استرداد معظم الأموال وإعادتها إلى المستخدمين المتضررين.

4. عملية Pincoin الاحتيالية: جمعت العملة الرقمية حوالي 870 مليون دولار من 32000 شخص اعتقدوا أنها عملة شرعية.

5. انتحال شخصية مشاهير: في عام 2021، قام أحد المخادعين بالتظاهر بأنه إيلون ماسك وإغراء الأشخاص المتعطشين للمال بتغريدة احتيالية يعرض فيها مضاعفة أي إيداع BTC يتم إرساله إلى عنوان نشره على أنه خاص به. سرق المحتال أكثر من 2 مليون دولار من خلال عملية الاحتيال هذه.

MtGox .6: تم اختراق منصة MtGox الشهيرة مرتين! كانت MtGox على رأس العالم حيث تتحكم في 70٪ من جميع معاملات البيتكوين في جميع أنحاء العالم. في عام 2011، تمكن المتسللون من الوصول إلى كمبيوتر مدقق Mt.Gox وتمكنوا من تغيير سعر البيتكوين إلى سنت واحد. بعد ذلك، قاموا بشراء 2000 بيتكوين! في عام 2014، تمت سرقة 450 مليون دولار من المنصة اليابانية. لم يتم تعويض أي من العملاء حتى الآن.

Coincheck .7: في عام 2018، تم اختراق Coincheck وسرقت 534 مليون دولار من عملة NEM (530 مليون دولار).

8. شبكة بولي: في أغسطس الماضي من هذا العام 2021، تمت سرقة 610 مليون دولار من المنصة الصينية. والغريب أن المخترق أعاد كل الأموال.

Wormhole Hack .9: في الثالث من فبراير 2022، تم استغلال مشروع التمويل اللامركزي الذي يقدم جسر اتصالات بين شبكتي البلوك تشين سولانا وغيرها من الشبكات، والتي يطلق عليها اسم Wormhole، من قبل المخترقين مما أدى إلى خسارة أكثر من 320 مليون دولار من العملات الرقمية (120 ألف ايثر). ويعتبر هذا أحدث و رابع أكبر اختراق عملات رقمية حدث على الإطلاق.