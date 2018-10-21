بدء العد التنازلي لـ «إكسبو 2020 دبي»

إكسبو 2020 دبي

رحب فريق «إكسبو 2020 دبي» بآلاف الأفراد من المجتمع الإماراتي وضيوفه في حديقة البرج، أمس للمشاركة في بدء العد التنازلي لعامين على الانطلاق، وشارك الجميع في هذه اللحظة المهمة في تاريخ المنطقة.

وفي أجواء جسدت التلاحم المجتمعي، احتشد زوار من مختلف المشارب والجنسيات والفئات العمرية ليشهدوا احتفالا يقدم إطلالة بسيطة على عالم واسع من الابتكار والإبداع والتعاضد الثقافي والفكري، عالم يسعى إلى بناء مستقبل زاهر لجميع البلدان وجميع الناس.

استمتع الحضور بالفعاليات التي حفزت على المشاركة في مسيرة التحضيرات والاستعدادات للترحيب بالدول والمنظمات والعمل المشترك.

وتعرف الحضور على الأسباب العديدة التي تنبع منها أهمية «إكسبو 2020 دبي»، كما تضمن الحفل فقرات نالت استحسان جميع الزوار من أفراد وعائلات، كما تجولوا في خمس مناطق تمثل كلا منها جزءاً من تجربة «إكسبو 2020 دبي». واستمتع الحضور بالفقرات الموسيقية والعروض العالمية، واستقبلت منصة المتطوعين في حديقة البرج العديد من طلبات التطوع في «إكسبو 2020 دبي».

وتفاعل الحضور بالعد التنازلي وعروض الليزر على برج خليفة، وعلت الفرحة الوجوه مع تراقص نافورة دبي، واستقطبت فقرات الحفل المختلفة انتباه جميع الحاضرين الذين انشغلوا بكاميرات هواتفهم لتخليد هذه اللحظة التي عاشوها متطلعين إلى عام 2020، حيث سيكون العرس الحقيقي.

ومع تبقّي 734 يوماً على انطلاقته، يستمر العمل على التحضير لاستضافة «إكسبو 2020 دبي» - أول إكسبو دولي في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا – حيث تسير العمليات بشكل جيد ووفق الجدول المحدد لها. ويواصل تحقيق تقدم ملحوظ في 6 مجالات أساسية.

وأشارت أكثر من 170 دولة إلى التزامها بالمشاركة في «إكسبو 2020 دبي».

وحتى اليوم، تم الإعلان عن 11 شريكاً من فئة شريك رسمي أول، و4 شركاء من فئة شريك رسمي، ومزود خدمات واحد. وتشهد العمليات الإنشائية تقدماً ملحوظاً في مناطق الموضوعات الثلاثة التي تشكل القلب النابض لموقع «إكسبو». واختتمت مرحلة وضع الأساسات، ويتواصل بروز المباني فوق مستوى الأرض.

واكتملت جميع الأعمال الخرسانية لمناطق الموضوعات، حيث تم صب نحو 243000 متر مكعب من الخرسانة.

ويجري حالياً تركيب الواجهات، والأعمال الكهربائية والسباكة.

وتم الانتهاء من أكثر من 44 مليون ساعة عمل في موقع «إكسبو 2020»، ويوجد حالياً حوالي 26000 عامل في الموقع.

وسيكون النصف الأول من عام 2019 في أوج مراحل البناء، ومن المتوقع وجود حوالي 40000 عامل - سواءً كانت يدوية أو غير يدوية - في الموقع.

وتؤدي الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها دوراً رائداً في جهود البناء، بما فيها «الفطيم للمقاولات» و«خانصاحب»، و«بيسيكس» و«أرابتك للإنشاءات» و«تريستار الهندسية»، فضلاً عن استكمال مجموعة «النابودة للإنشاءات» الأعمال الإنشائية الأولية. وتم استكمال جميع عناصر التصميم الرئيسة، منها منطقة «ساحة الوصل» التي تعلوها قبة يبلغ قطرها 130 متراً وارتفاعها 67.5 متر سيستمتع بها ملايين الزوار.

وشهد عام 2017 منح عقود إنشائية تزيد قيمتها على 10.8 مليار درهم، إلى جانب إرساء عقود غير إنشائية بقيمة 411 مليون درهم.

وهناك أكثر من 25 ألف شركة من 149 بلداً مسجلة للعمل مع «إكسبو 2020» عبر بوابته الرقمية للعقود والمناقصات.

كما يتم العمل على تحديد وتعزيز الفرص الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك فرص بيع المنتجات المرخصة، إلى جانب مأكولات ومشروبات بقيمة ملياري درهم خلال فعاليات الحدث.

وخلال شهر مارس 2017، أطلق «إكسبو 2020 دبي» جولته التعريفية الخليجية إلى سلطنة عُمان بهدف إجراء لقاءات مع نخبة من قادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، ومناقشة سبل تعزيز الفرص المتاحة لشركاتهم خلال مشاركتها في أول «إكسبو» دولي يُقام في العالم العربي.

من ناحية أخرى، أُطلق برنامج «المنتجات والتراخيص» الخاص بـ«إكسبو 2020 دبي» خلال شهر ديسمبر 2016.

ومن المقرر طرح نحو 5 آلاف سلعة من المنتجات الرسمية المرخصة للبيع والمستوحاة من المواضيع الفرعية الثلاثة لـ«إكسبو»، وهي: الفرص والتنقل والاستدامة.

وستُعرض تلك المنتجات للبيع عبر مساحة 4.000 متر مربع من أماكن البيع بالتجزئة في موقع «إكسبو»، وكذلك في منافذ بيع في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الإنترنت.

ويجري طرح المناقصات بشكل مرحلي، وتشمل قائمة المنتجات التي يجري تطويرها حالياً الخدمات المتعلقة بإدارة المرافق، والأطعمة والمشروبات، والعطور، فضلاً عن باقة من المنتجات الفاخرة.

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