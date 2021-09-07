ألعاب الهاتف العشر الأكثر تحميلًا في النصف الأول من عام 2021

تنتشر ألعاب الهاتف المحمول بشكل كبير في الوقت الحالي، خاصة أنها أصبحت أفضل وسيلة للعديد من الأشخاص لقضاء وقت الفراغ أو لمشاركة الأصدقاء في اللعب لكن إذا كنت تعتقد أن لعبة PUBG Mobile هي الأكثر تحميلا لهذا العام، فستتفاجأ بمعرفة أنها ليست حتى من بين الألعاب العشر الأكثر تحميلا على الأجهزة المحمولة!

هذه هي ألعاب الهاتف العشر الأكثر تحميلا في النصف الأول من عام 2021 حسب تقرير موقع Sensor Tower :

1. لعبة Join CLASH 3D



تعد لعبة «Join Clash 3D» المقدمة من Supersonic Studios هي اللعبة الأكثر تحميلا على الأجهزة المحمولة بشكل عام في النصف الأول من عام 2021. وعلى الرغم من أن لعبة Join Clash 3D لم تكن من بين الألعاب الأكثر تحميلا في متجر تطبيقات أيفون، إلاّ أنها احتلت المرتبة الأولى مع 115.6 مليون عملية تحميل على مستوى العالم في النصف الأول من عام 2021.

2. لعبة Garena Free Fire



تعتبر لعبة «Garena Free Fire»، هي ثاني أكثر لعبة تحميلا على الهاتف المحمول في النصف الأول من عام 2021. حققت اللعبة التابعة لشركة Garena International ما يقارب من 101.6 مليون عملية تحميل في النصف الأول من العام، مما جعلها تحتل المرتبة الثانية في هذه القائمة. ومن الجدير بالذكر أن لعبة الجوال هذه لم تكن أيضًا من بين الألعاب الأكثر تحميلا على متجر تطبيقات أيفون.

3. لعبة High Heels



تعتبر لعبة High Heels التابعة لشركة Zynga ثالث أكثر لعبة تحميلا لهذا العام، تحتل لعبة High Heels المرتبة الخامسة في متجر تطبيقات أيفون من ناحية التحميل والمركز السادس في متجر Google Play.

4. لعبة Bridge Race



تعد لعبة Bridge Race التابعة لشركة Supersonic Studios رابع أكثر لعبة تحميلا على الهاتف في النصف الأول من عام 2021، وتعد ثالث أكثر الألعاب تحميلا على متجر Google Play.

5. لعبة Among Us



لعبة Among Us التابعة لشركة InnerSloth هي خامس أكثر الألعاب تحميلا في النصف الأول من عام 2021 وتحتل المركز الرابع في متجر تطبيقات أيفون، بينما تقع على متجر جوجل بلاي تحت المركز العاشر.

6. لعبة Subway Surfers



احتلت لعبة Subway Surfers التابعة لشركة Kiloo و شركة SYBO Games المرتبة السابعة بين أكثر الألعاب التي يتم تحميلها على الجوال في متجر تطبيقات أيفون، بينما احتلت المركز الثامن على متجر Google Play.

7. لعبة Phone Case DIY



تعتبر لعبة Phone Case DIY التابعة لشركة Crazy Labs Ltd سابع أكثر لعبة تحميلا على مستوى العالم، وتحتل المركز الخامس في متجر Google play والمرتبة العاشرة في متجر تطبيقات أيفون.

8. لعبة Ludo King



تعد لعبة Ludo King التابعة لشركة Gametion ثامن أكثر لعبة تحميلا في النصف الأول من عام 2021 كما تحتل اللعبة المركز العاشر في متجر تطبيقات أيفون و الرابع في متجر Google Play.

9. لعبة Candy Crush Saga



لا تزال لعبة Candy Crush Saga التابعة لشركة King من أكثر الألعاب تحميلا فقد احتلت المرتبة التاسعة في هذه اللائحة. وبالرغم من نجاحها، لم تكن اللعبة من بين الألعاب العشر الأكثر تحميلا على متجر تطبيقات أيفون، لكنها احتلت المرتبة السابعة على متجر Google Play.

10. لعبة DOP 2



تعد لعبة Delete One Part من SayGames Ltd لعبة مليئة بالألغاز و لتتمكن من حلها يجب عليك محو عناصر معينة في كل صورة. على الرغم من أن لعبة الجوّال هذه لم تصل إلى قائمة الألعاب العشر الأكثر تحميلا في متجر تطبيقات أيفون، إلا أنها احتلت المرتبة التاسعة على متجر Google Play.