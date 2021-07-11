كيف تختاري لطفلك الألعاب المناسبة؟

اللعب عنصر أساسي في حياة الأطفال، وليس للترفيه فقط أو المتعة، بل يخدم هدف أهم، وهو تعلم الأطفال العديد من المهارات التي سيحتاجونها في المستقبل في الحياة العملية، ولذلك من أن تختاري الألعاب المناسبة لطفلك حتى لا تكون مجرد مضيعة للوقت، ولذلك نسرد فيما يلي الألعاب التي يمكنك استخدامها لتنمية مهارات طفلك:

الألغاز

هناك مجموعة متنوعة من ألعاب الألغاز والتي تتضمن الصور والكلمات، وهي تساعد في تعزيز التنمية المعرفية وتنشيط الدماغ.

المكعبات

اللعب لمدة 20 دقيقة بالمكعبات بدون مساعدة يعزز مهارات الأطفال الرياضية وقدرتهم على التفكير المنطقي، وهي متاحة بعدة خامات، ومتوافرة في جميع انحاء العالم تقريبا، وتعتبر انسب لعبة لتحسين الوعي المكاني.

اللعب الفوضوي

اللعب الفوضوي هو لعب الطفل بالرمال أو السلايم أو الصلصال أو عجين اللعب، والذي يساعد في النمو الحسي للطفل بالإضافة إلى توفيره للراحة النفسية والمتعة، ويساعد على تنمية المهارات الحركية الدقيقة وقوة عضلات الإصبع، مما يساهم لاحقًا في تطوير مهارات الكتابة لدى الأطفال.

الألعاب الموسيقية

الألعاب الموسيقية من الإكسيلافون أو الطبل وما شابه تلعب دورا حيويا في تطور الذكاء والحس الموسيقي لدى الأطفال،

الألعاب الدرامية

اللعب الدرامي باستخدام أدوات المطبخ أو أدوات الطبيب أو الشرطي، يساعد على تعزيز التنمية العاطفية والذكاء الاجتماعي للأطفال.

ويذكر أن بعض الألعاب يمكن استخدامها بأكثر من طريقة، حيث يمكن استخدام المكعبات أو الليغو على سبيل المثال لتكوين الأنماط أو تعلم التسلسل أو العد، مما يكسر الملل ويعلم طفلك مهارات جديدة مفيدة.

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