ألعاب سيتم إصدارها في مايو 2023 .. أبرزها Redfall

تحظى ألعاب الفيديو بشعبية كبيرة خاصة بين جيل المراهقين والشباب، وفي هذا العام 2023 تم إطلاق العديد من ألعاب الفيديو وأبرزها، Resident Evil 4 Remake و Dead Space Remake و Hogwarts Legacy.

وفي شهر مايو بشكل خاص، كشفت العديد من المواقع المعنية ان هناك العديد من الألعاب التي سيتم إطلاقها في هذا الشهر بشكل خاص.

أبرز ألعاب فيديو شهر مايو في 2023:

Redfall

واحدة من أبرز ألعاب التصويب وحصريات Xbox، وتقدم هذه اللعبة تجربة مختلفة للمستخدم، وتدور فكرتها حول جزيرة صغيرة يغزوها مصاصي دماء ويجب مواجهتهم.

وتقدم اللعبة 4 شخصيات يمكن للاعب الاختيار بينهم، وتعتمد على اللعب الجماعي.

Hogwarts Legacy

في شهر فبراير الماضي صدرت لعبة Hogwarts Legacy على اجهزة الحاسوب الشخصي، وقدمت تجربة رائعة خاصة لعشاق سلسلة هاري بوتر الشهيرة.

وحققت اللعبة نجاحًا مبهرًا وحصلت على تقييمات عالية، ليتم تطويرها.



Hogwarts Legacy

كان من المفترض ان تصدر هذه اللعبة في شهر إبريل الماضي، إلا انه تم تأجيلها حتى شهر مايو، ومن المقرر أن تصدر في يوم 5 من شهر مايو الحالي.



The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom

يترقب جمهور Zelda الإصدار الجديد حيث سيكون عشاق اللعبة على موعد مع مغامرة شيقة مع البطل لينك في الإصدار الجديد وهذا الإصدار هو تكملة للإصدارات السابقة.

من المقرر أن تصدر لعبة The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom في 12 مايو 2023 على Nintendo Switch.



The Outlast Trials

محبوا سلسلة Outlast على موعد مع الإصدار الثالث منها وسيحمل اسم Outlast Trials، ومن المقرر أن يكون هذا الإصدار على نهج السابقين، حيث يجب على اللاعب الهروب من الأعداء واستغلال البيئة في هذه المهمة.

تصدر لعبة The Outlast Trials في 18 مايو 2023.

Lego 2K Drive

هي لعبة سباق من شركة 2K Games. ويخوض اللاعب فيها هالعديد من السباقات لتتحول من متسابق مبتدئ إلى بطل. وتتيح هذه اللعبة للاعبين العمل على صناعة مركباتهم الخاصة.

تصدر لعبة Lego 2K Drive في 19 مايو 2023.



The Lord Of The Rings Gollum

تدور فكرة هذه اللعبة حول شخصية Gollum الذي من المفترض ان يعثر على خاتم شهير، وتعتمد اللعبة على التخفي، كما انها تحتوي على مراحل تسلق وقفز.

تصدر لعبة The Lord Of The Rings: Gollum في 25 مايو 2023.

System Shock

تدور فكرة اللعبة حول شخص يستيقظ من غيبوبة استمرت 6 أشهر، على محطة فضائية، بسبب ذكاء اصطناعي اسمه SHODAN ومهمة اللاعب إيقاف رعب الشخصية.