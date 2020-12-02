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ألمانيا تشهد انتعاش في مبيعات التجزئة قبل الإغلاق الجزئي

منشور 02 كانون الأوّل / ديسمبر 2020 - 09:18
ألمانيا تشهد انتعاش في مبيعات التجزئة قبل الإغلاق الجزئي
قفزت مبيعات التجزئة 8.2%
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أفادت بيانات الأربعاء 2 ديسمبر بأن مبيعات التجزئة الألمانية انتعشت بأكثر من المتوقع في أكتوبر تشرين الأول، مما يشير إلى أن المستهلكين دعموا إجمالي النمو في أكبر اقتصاد أوروبي قبل إجراءات إغلاق جزئية لاحتواء الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا.

أفادت بيانات الأربعاء 2 ديسمبر بأن مبيعات التجزئة الألمانية انتعشت بأكثر من المتوقع في أكتوبر تشرين الأول، مما يشير إلى أن المستهلكين دعموا إجمالي النمو في أكبر اقتصاد أوروبي قبل إجراءات إغلاق جزئية لاحتواء الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن مبيعات التجزئة ارتفعت 2.6% في أكتوبر تشرين الأول على أساس شهري بالقيمة الحقيقية. وجاء ذلك بعد قراءة معدلة بالزيادة لسبتمبر أيلول أفادت بتراجع 1.9% وبالمقارنة مع توقعات رويترز لارتفاع 1.2%.

وعلى أساس سنوي، قفزت مبيعات التجزئة 8.2%، متخطية توقعات رويترز لزيادة 5.9%.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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