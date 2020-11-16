ألمانيا تعتزم العمل من أجل تمديد صرف حافز شراء السيارة الكهربائية حتى 2025

أعلن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، اعتزامه العمل من أجل تمديد صرف حافز شراء السيارة الكهربائية حتى 2025.

وتنص الخطط الحالية للحكومة الألمانية حتى الآن على صرف هذا الحافز حتى نهاية 2021.

وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية أمس، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل، «المسيحي الديمقراطي»: «أرغب في أن يحظى مئات الآلاف من العاملين في صناعة السيارات بوظائف جيدة في غضون 10 إلى 15 عاماً، وسيقدم الحافز إسهاماً جيداً في هذا».

وتهدف الحكومة من هذا الحافز، المطبّق في ألمانيا منذ عام 2016، إلى إنعاش مبيعات السيارات الكهربائية والسيارات الهجين، وكانت الحكومة قد رفعت هذا الحافز بشكل كبير في إطار حزمة الحكومة الاقتصادية للتخفيف من تداعيات «كورونا»، وبعد رفع قيمة الحافز صار يُطْلَق عليه حافز الابتكار، وبعد زيادة قيمته، ارتفع عدد الطلبات المقدمة للحصول على هذا الحافز، بشكل ملحوظ.

في المقابل، أعرب ألتماير عن اعتقاده أنه ينبغي عدم تمديد تخفيض ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أنه منذ البداية تم الإعلان أن هذا الإجراء مؤقتاً، «لكن لا تزال هناك فرصة للتسوق خلال فترة عيد الميلاد».

كانت الحكومة الألمانية قد قررت تخفيض ضريبة القيمة المضافة لمدة ستة أشهر فقط اعتباراً من مطلع يوليو (تموز) الماضي، وذلك في إطار سعي الحكومة لإنعاش الاستهلاك في ظل أزمة «كورونا»، وتركت الحكومة للتجار ومزودي الخدمات الحرية في إمكانية وكيفية توصيل الشرائح الضريبية المخفضة إلى المستهلكين.