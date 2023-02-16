ألوان علامات التوثيق على منصة "تويتر".. ولمن تُمنح؟

أطلق الرئيس التنفيذي لمنصة تويتر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك 3 ألوان لعلامات التوثيق في المنصة الشهيرة وهي "الذهبية، الرمادية، والزرقاء".

تفاصيل ألوان علامات التوثيق على منصة تويتر:

العلامة الذهبية:

تُمنح هذه العلامة بشكل خاص للشركات وليس للأشخاص، ويقدم حساب أي شركة لمنصة تويتر الأوراق التجارية التي تثبت ملكيته لهذه الشركة من أجل الحصول على العلامة الذهبية.

العلامة الرمادية:

اختارت منصة تويتر أن تمنح الحكومات الرسمية والؤسسات الحكومية في أي دولة اللون الرمادي، لزيادة ثقة المستخدم للاخبار التي يطلقها حساب المؤسسة.

العلامة الزرقاء:

قبل شراء الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لمنصة تويتر، كانت العلامة الزرقاء تمنح للمشاهير بعد إثبات هويتهم وللشركات والمؤسسات الرسمية.

أعلن إيلون ماسك أن علامة التوثيق الزرقاء ستمنح لكل شخص على تويتر مقابل اشتراك شهري بقيمة 8 دولار فقط، وبعد ان تعرض للسخرية والهجوم، خاصة مع تخوف من قيام بعض الأشخاص بتوثيق حسابهم واستخدام العلامة في امور مشبوهة أو انتحال هويات مشاهير، قرر ماسك منح علامة التوثيق الزرقاء للأشخاص بعد إثبات هويتهم بشكل رسمي.

أيلون ماسك يستخوذ على منصة تويتر:

يعتبر الملياردير الأمريكي ومالك شركة تسلا للسيارات من أنشط رواد تويتر، وقرر ماسك بسبب سياسات تويتر المتشددة وتوقيفها حسابه لأكثر من مرة وعدد من الحسابات الاستحواذ على منصىة تويتر، في شهر أكتوبر الماضي مقابل 44 مليار دولار أمريكي.

وزادت تغريدات ماسك منذ امتلاكه المنصة ووصل عدد متابعيه حتى تاريخ 16 فبراير 2023 إلى ما يقارب الـ 128 مليون متابع، ليصبح ثاني صاحب أكبر حساب بعد الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما الذي يملك 133 مليون متابع.

وكان إيلون ماسك قد أجرى استطلاع في تويتر حول بقاءه في منصب المدير التنفيذي للمنصة او انسحابه وتعيين شخص آخر، لتأتي نتيجة التصويت لصالح قرار استقالته.

وأثار ماسك الكثير من الجدل بعد تسريحه العديد من موظفي المنصة بهدف الاقتصاد.



