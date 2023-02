إيلون ماسك يختار كلبه بديلًا له ويعلق: "الأفضل لمنصب الرئيس التفيذي لـ تويتر"

البوابة- أثار الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، وثاني اغنى شخص حول العالم الكثير من الجدل منذ قليل بعد كشفه عن هوية الرئيس التنفيذي الجديد.

نشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك منذ قليل على موقع تويتر صورة كلب يجلس خلف مكتب معلقًا على الصورة: "الرئيس التفيذي الجديد لـ تويتر .. مذهل"، ليضيف في تغريدة أخرى: "أفضل بكثير من بقية الأشخاص".

الورد أحد الأشخاص على تغريدة إيلون ماسك بـ "أعتقد بانه مجنون بشكل كافٍ لأخذ هذه الوظيفة"، وهو ما اكده المليادير الأمريكي قائلًا: "الأنسب لهذه الوظيفة".

وتاتي هذه التغريدة بعد تصريح الملياردير الأمريكي عن الوقت الأنسب لاختيار رئيس تنفيذي جديد لموقع تويتر على هامش مشاركته الافتراضية في القمة العالمية للحكومات التي أقيمت في مدينة دبي الإماراتية.

وأشار ماسك خلال هذه المشاركة في إجاتبه حول هل وجد الشخص المناسب لوظيفة الرئيس التنفيذي ومتى سيتم تعيينه، ليجيب أن أنسب وقت للإعلان عنه في نهاية عام 2023 الحالي.

The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH