إيلون ماسك يختار كلبه بديلًا له ويعلق: "الأفضل لمنصب الرئيس التفيذي لـ تويتر"

البوابة- أثار الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، وثاني اغنى شخص حول العالم الكثير من الجدل منذ قليل بعد كشفه عن هوية الرئيس التنفيذي الجديد.

إيلون ماسك يعين "كلب" ليحل بديله في وظيفة الرئيس التنفيذي لـ تويتر

نشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك منذ قليل على موقع تويتر صورة كلب يجلس خلف مكتب معلقًا على الصورة: "الرئيس التفيذي الجديد لـ تويتر .. مذهل"، ليضيف في تغريدة أخرى: "أفضل بكثير من بقية الأشخاص".

الورد أحد الأشخاص على تغريدة إيلون ماسك بـ "أعتقد بانه مجنون بشكل كافٍ لأخذ هذه الوظيفة"، وهو ما اكده المليادير الأمريكي قائلًا: "الأنسب لهذه الوظيفة".

وتاتي هذه التغريدة بعد تصريح الملياردير الأمريكي عن الوقت الأنسب لاختيار رئيس تنفيذي جديد لموقع تويتر على هامش مشاركته الافتراضية في القمة العالمية للحكومات التي أقيمت في مدينة دبي الإماراتية.

وأشار ماسك خلال هذه المشاركة في إجاتبه حول هل وجد الشخص المناسب لوظيفة الرئيس التنفيذي ومتى سيتم تعيينه، ليجيب أن أنسب وقت للإعلان عنه في نهاية عام 2023 الحالي.

The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH — Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2023

إيلون ماسك يعلن نيته التنحي عن منصب الرئيس التنفيذي لتويتر

استخوذ الملياردير الأمريكي على منصة تويتر في شهر اكتوبر عام 2022 بمبلغ 44 مليار دولار أمريكي، وفي عام ديسمبر أعلن ماسك على نيته التنحي عن المنصب بمجرد أن يجد البديل المناسب لهذه الوظيفة على ان يبقى في إدارة عدد من الأقسام الرئيسية.

وجاء قرار إيلون ماسك حول التنحي بعد ان صوت عدد كبير من رواد موقع تويتر على استطلاع طرحه ماسك على المنصة عن رأيهم في استقالته وهل يؤيدون القرار أم لا.



