"أمازون" تتصدر العالم بالعلامة التجارية الأغلى بقيمة 188 مليار دولار

تصدرت شركة "أمازون"، عملاق التجارة الإلكترونية الأميركية، قائمة مؤسسة "براند فاينانس" لأغلى 500 علامة تجارية في العالم.

جاء ذلك في قائمة سنوية نشرتها "براند فاينانس" العالمية لتصنيف العلامات التجارية، الثلاثاء.

وتربعت "أمازون" على رأس القائمة بقيمة سوقية بلغت 188 مليار دولار، فيما حلت شركة "آبل" في المرتبة الثانية بقيمة 154 ملياراً.

وأظهرت المعطيات أن شركة "غوغل" جاءت في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية بلغت 143 ملياراً، تلتها شركة "مايكروسوفت" بقيمة بلغت 120 مليار دولار.

وتعد "براند فاينانس" من كبرى المؤسسات حول العالم في مجال تقييم العلامات التجارية والاستشارات.

وتراجعت ثروة مؤسس "أمازون دوت كوم"، جيف بيزوس، إلى 115 مليار دولار قرب نهاية العام 2018، بعدما بلغت ذروتها عند 168 مليار دولار في سبتمبر/أيلول المنصرم.



وقال تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، في سبتمبر، إن شركة أمازون الأميركية العملاقة للخدمات بلغت قيمتها السوقية تريليون دولار، لتصبح ثاني شركة عالمية تدخل نادي التريليونات، بعد أسابيع فقط من وصول شركة آبل العملاقة للتكنولوجيا إلى الرقم نفسه.

واعتبرت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية أن ذلك يعكس تحول المتاجر عبر الإنترنت، من بائع غير ربحي إلى قوة تجارية كبيرة.

واحتلت أمازون المرتبة الثانية في حجم الخسائر خلال نهاية العام 2018 بعد آبل، في حين أن انخفاضات شركة فيسبوك كانت كبيرة لأنها لا تزال تعاني من الجدل حول خروقات البيانات، والتدخل في الانتخابات، وسوء إدارة الأزمات، ومطالبة مساهمين بإقالة مؤسسها مارك زوكربيرغ من منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

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