أمازون تحظر 600 علامة تجارية صينية

عملت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة" أمازون دوت كوم" على حظر أكثر من 600 علامة تجارية صينية موجودة لدى 3000 متجر لها ، وذلك بسبب قيام العلامات التجارية الصينية نشر تقييمات مزيفة للمنتجات .



شركة أمازون

حيث قال متحدث فى شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون دوت كوم وفق موقع فيرج الإخباري، أن العلامات التجارية الصينية التي قامت شركة أمازون بحظرها تخترق بشدة سياسات أمازون، وخاصة أنها تقوم بتزييف التقييمات والتعليقات.

ومن العلامات التجارية الصينية التي قامت شركة أمازون بحظرها أوكي وإم بو وراف باور وفافا وتاو ترونيكس وتشيوتك.

وبدأت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون دوت كوم ، حملتها ضد التقييمات المزيفة، بعد قيام نيكولا نجوين نشر تقرير وول ستريت جورنال الأمريكية عن كيفية قيام العلامة التجارية الصينية راف باور بتقديم بطاقات هدايا مقابل كتابة تقييمات لصالح منتجاتها