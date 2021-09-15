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أمازون تعتزم توظيف 125 ألف موظف في أميركا

منشور 15 أيلول / سبتمبر 2021 - 12:27
أمازون تعتزم توظيف 125 ألف موظف في أميركا
كانت الشركة قد أعلنت  في مطلع سبتمبر عن عزمها توظيف 55 ألف شخص في الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مناصب مكتبية
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أعلنت شركة أمازون عن عزمها توظيف 125 ألف شخص في الولايات المتحدة لمتابعة الخدمات اللوجستية، وذلك بعد أسبوعين من الإشارة إلى رغبتها في توظيف عشرات الآلاف في جميع أنحاء العالم

أعلنت شركة أمازون عن عزمها توظيف 125 ألف شخص في الولايات المتحدة لمتابعة الخدمات اللوجستية، وذلك بعد أسبوعين من الإشارة إلى رغبتها في توظيف عشرات الآلاف في جميع أنحاء العالم ، لكنها لم تحدد الوقت لبداية التعيينات سواء بدوام كامل أو جزئي، وسيتوفر الكم الأكبر من هذه الوظائف الجديدة في كاليفورنيا وفلوريدا وبنسلفانيا وتكساس.

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شركة أمازون

 شركة أمازون 

وأوضحت الشركة في بيان لها أجر الوظيفة في قسم إدارة الطلبات والنقل سيكون 18 دولاراً في الساعة، وفي بعض الأحيان قد يرتفع إلى إلى 22.50 دولارا

وتعتزم شركة أمازون إعطاء بعض الوظائف مكافأة تصل إلى 3 آلاف دولار عند التوظيف، وستشمل الوظيفة بدوام كامل تأمين صحى و خطة إدخار للتقاعد وأيضًا قد تغطي الشركة نفقات الدراسة الجامعية للموظفين. 

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وكانت الشركة قد أعلنت  في مطلع سبتمبر عن عزمها توظيف 55 ألف شخص في الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مناصب مكتبية

وأيضًا كانت قد أعلنت في وقت سابق عن عزمها .توظيف 15 ألف شخص قريبا في كندا خلال الخريف وتعهدت بزيادة أجر موظفي "الخط الأمامي. 

كلمات دالة:شركة أمازونجيف يبزوس

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