أمازون تدخل التاريخ كأول شركة أمريكية تخسر تريليون دولار من قيمتها السوقية

أصبحت شركة «أمازون» عملاق التجارة الإلكترونية أول شركة أمريكية تخسر تريليون دولار أمريكي من قيمتها السوقية في البورصة، في ظل مخاوف حول مستقبلها وبالتزامن مع تسارع التضخم ورفع معدلات الفائدة باستمرار.

أول شركة أمريكية تخسر تريليون دولار

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أنّ تراجع القيمة السوقية لعملاق التجارة الإلكترونية Amazon جاء نتيجة عدة أسباب أبرزها:

ارتفاع التضخم.

تشديد السياسات النقدية.

الأرباح المخيبة للآمال.

وكل ذلك أدّى إلى هبوط مبيعات أسهم الشركة بشكل غير مسبوق لهذا العام.

وفي ختام جلسة الأربعاء، تراجع سهم أمازون بنسبة 4.3% ليسجل 86.14 دولار، وبذلك هبط القيمة السوقية للشركة إلى 878.5 مليار دولار، مقارنةً بمستوى قياسي وصل إلى 1.88 تريليون دولار في يوليو 2021.

كما تكبد مؤسس الشركة جيف بيزوس خسائر في صافي ثروته بنحو 83 مليار دولار، لتصل بذلك إجمالى الثروة إلى 109 مليار دولار.

يُذكر أنّ شركة أمازون كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إيقاف عمليات التوظيف لديها بشكل مؤقت في بعض القطاعات.

وفي سياق متصل، يُعانى معظم قطاع التكنولوجيا في "وول ستريت" من خسائر متتالية في هذا العام، إذ فقدت أكبر خمس شركات تكنولوجيا من ناحية الإيرادات نحو 4 تريليونات دولار من إجمالي قيمتها السوقية، في ظل مخاوف ركود الاقتصاد ورفع معدلات الفائدة.