أمازون برايم... تجربة تسوق لا مثيل لها

يقدم أمازون عام بعد عام تجربة تسوق أكثر متعة، حيث أتاح الموقع من قبل إمكانية التسوق من خلال برنامج أمازون برايم الذي يُقدّم العديد من الامتيازات لمشتركيه.

نبذة عن أمازون برايم

هي خدمة أطلقتها شركة أمازون عام 2005، توفر العديد من المميزات للمشتركين بها، تقوم الخدمة على مبدأ اشتراك مدفوع من أمازون يمنح المستخدمين حق الوصول إلى خدمات إضافية غير متوفرة أو متوفرة بشكل استثنائي عن عملاء أمازون العاديين، تتمثل هذه الخدمات على سبيل المثال في توصيل الموسيقى والفيديو خلال يوم واحد أو يومين، ويبلغ عدد المشتركين حوالي 150 مليون مشترك حول العالم .



مميزات الاشتراك في أمازون برايم :

الشحن المجاني السريع: في هذه الميزة يتم شحن المنتجات خلال 48 ساعة أو في نفس اليوم، وفي بعض المدن خلال ساعتين، توفر هذه الخدمة للمستخدمين في الدول العربية التقليل من تكلفة الشحن.

يحصل المشترك على خصومات وعروض على مدار العام، كذلك يستطيع الوصول إلى هذه العروض قبل 30 دقيقة من عرضها لجميع المستخدمين.

برايم فيديو: عن طريق هذه الخدمة تستطيع مشاهدة الأفلام والمسلسلات مجاناً، كذلك يمكنك الاشتراك في العديد من خدمات البث والقنوات، بما في ذلك HBO وشوتايم وغيرها.

برايم ميوزيك : يقدم أمازون خدمة بث موسيقي مشابهة لـ سبوتيفاي وأبل ميوزك ويوتيوب ميوزك وغيرها. يتيح الوصول إلى مكتبة معظم أغانيها لأعضاء أمازون برايم، وتكون تكلفة الاشتراك مختلفة حيث تكلف 7.99 دولارًا شهريًا لأعضاء برايم و9.99 دولارًا شهريًا لغير الأعضاء.

برايم بانتري: ظهرت الخدمة لأول مرة في أبريل 2014، وهي خدمة شحن سلع البقالة غير القابلة للتلف في صندوق واحد للتسليم مقابل رسوم ثابتة. الخدمة متوفرة في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والنمسا، والهند، واليابان، وإيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا.

استرداد 5% من المشتريات على بطاقة فيزا امازون برايم، أو 2% على بطاقات الائتمان.

برايم ناو: بدأت شركة أمازون خدمتها في ديسمبر 2014 في أجزاء من مانهاتن و نيويورك، حيث تعمل الخدمة في هذه الأماكن على توصيل المنتجات، إليهم في غضون ساعة واحدة مقابل رسوم قدرها 7.99 دولار، أو في غضون ساعتين دون رسوم إضافية.

برايم ريدينج Reading: تستطيع من خلالها الوصول إلى عدد غير محدود من الكتب والمجلات والمجلات المصورة والمقالات وغيرها المتاحة للقراءة مجانا.

Amazon Photos : بهذه الخدمة تستطيع تخزين عدد لا نهائي من الصور بالدقة الكاملة مع إمكانية الوصول إليه من مختلف الأجهزة، بالإضافة إلى إمكانية حفظ مقاطع فيديو حتى 5 جيجابايت. (خدمة مشابهة لخدمة جوجل Photos وخدمة آبل iCloud).

Twitch Prime: تقدم أفضل العروض الحصرية على الألعاب، وتستطيع الاشتراك في قناة من قنوات Twitch شهريا، مع إمكانية الوصول الحصري إلى مميزات مجانية في الألعاب.

تكلفة الاشتراك في أمازون برايم:

المشترك في خدمة أمازون برايم Amazon Prime تكلفه حوالي 13 دولار شهريا أو 9.92 دولار أمريكي فقط للاشتراك السنوي مقابل 119 دولار أمريكي، وفي الوقت الحالي في محاولة لجذب مستخدمين أكثر يوفر أمازون الآن إمكانية الاشتراك مجانا في خدمة برايم لمدة شهر كامل، وذلك مع إمكانية إلغاء الاشتراك دون دفع أي تكلفة تماما.

وتميز أمازون الطلاب الذين لديهم بريدا إلكترونيا جامعيا edu، حيث يمكن لأي طالب الاشتراك مجانا في خدمة أمازون برايم Prime Student لمدة 6 شهور كاملة، وذلك دون أي تكلفة.

وهذا العام قررت شركة أمازون مفاجأة مستخدميها ودشنت يوم برايم “Prime Day” في منتصف العام وبالتحديد في 21 من هذا الشهر بعد اعتياد الجمهور عليه في الربع الأخير من العام.

وكانت أفضل عروض يوم أمازون برايم المبكرة في السعودية:



مكنسة روبوتية هجينة RoboVac G10 Hybrid : تتمتع بتقنية القيادة الذاتية الديناميكية الذكية، وتجمع بين الكنس والمسح بالتنظيف، يتم التحكم بها عن طريق الصوت أو استخدام هاتفك عبر تطبيق يوفي هوم أو أمازون اليكسا أو مساعد جوجل، و يمكن الحصول عليها مع خصم 150 ريال وشحن مجاني من هنا: https://amzn.to/3gitUwM

كابل منفذ عريض من أمازون: وهو كابل HDMI إلى USB، طوله 1.83 سم، معتمد من أمازون ضمن العلامة التجارية AmazonBasics، تستطيع الحصول عليه من أمازون السعودية بسعر حصري بقيمة 29 ريال هنا: https://amzn.to/3iJw7Ei

حقيبة حاسوب محمول (لاب توب) من AmazonBasics تأتي بعدة ألوان منها الأسود، معتمدة من أمازون بحجم 14 بوصة، و بسعر 18 ريال فقط لمشتركي برايم من هنا: https://amzn.to/3zsPEi3

كاميرا المراقبة من Ring: مرونة في التركيب بأي مكان، تتوفر مع خصم 11% بقيمة 90 ريال ، متاحة بسعر 749 ريال على هذا الرابط: https://amzn.to/3zqgAPB



وتم أيضًا عرض الكثير من المنتجات الأخرى، حيث يمكن إمكان أعضاء برنامج أمازون برايم التسوق مباشرة عبر أمازون السعودية من آلاف العروض المتاحة على أمازون الولايات المتحدة الأمريكية وأمازون الإمارات عبر متجر أمازون العالمي، و الحصول على خدمة الشحن المجاني للطلبات الدولية التي تتجاوز قيمتها 100 ريال سعودي على المنتجات المؤهلة ضمن برنامج برايم خلال فترة "يوم برايم". وستكون عروض أمازون الولايات المتحدة الأمريكية وأمازون الإمارات سارية يومي 21 و22 يونيو.