أمريكا توفر 5 آلاف وظيفة في هذا المجال

توفر أمريكا حوالي 465 ألف منصب شاغر في مجال الأمن السيبراني، وذلك اعتبارا من مايو 2021، وفقًا لـ ​​"سايبر سيك"، قاعدة بيانات تقنية لتتبع الوظائف من وزارة التجارة الأمريكية- والمجموعة التجارية CompTIA.

بحسب موقع "سي بي إس نيوز" الأمريكي، ووفقا لخبراء، هنالك حاجة للمزيد من مراقبي الويب لقطاعات مختلفة بدءاً من الشركات الخاصة وصولاً إلى الوكالات الحكومية، ومعظم فرص العمل متاحة في كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس وفيرجينيا.

وهذا يعني أنه الوقت المناسب حالياً للعثور على عمل بالنسبة لأي شخص يتطلع لتغيير مهنته ويفكر في وظيفة في مجال الأمن السيبراني، حسب متتبعو الوظائف.