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أمريكا قاب قوسين أو أدنى من إقرار مشروع قانون قيمته تريليون دولار للبنية التحتية

منشور 09 آب / أغسطس 2021 - 07:07
أمريكا قاب قوسين أو أدنى من إقرار مشروع قانون قيمته تريليون دولار للبنية التحتية
وبعد تصويت بأغلبية 69 صوتا مقابل 28 صوتا تحرك مجلس الشيوخ لدعم بنود حل وسط تم التوصل إليه بعد محادثات شاقة من قبل مجموعة من الجمهوريين والديمقراطيين.
أبرز العناوين
يمثل هذا القانون أولوية قصوى للرئيس الديمقراطي جو بايدن

أصبح مجلس الشيوخ الأمريكي قاب قوسين أو أدنى من إقرار مشروع قانون تبلغ قيمته تريليون دولار اقترحه الحزبان الديمقراطي والجمهوري للبنية التحتية من خلال موافقته على تفاصيل أكبر استثمار أمريكي في مجال الطرق والجسور منذ عشرات السنين.

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وبعد تصويت بأغلبية 69 صوتا مقابل 28 صوتا تحرك مجلس الشيوخ لدعم بنود حل وسط تم التوصل إليه بعد محادثات شاقة من قبل مجموعة من الجمهوريين والديمقراطيين.

ويمثل هذا القانون أولوية قصوى للرئيس الديمقراطي جو بايدن، وسيكون إقراره انتصارا كبيرا له وللنواب الذين صاغوه من الحزبين.

تم تعديل هذا المقال من مصدره الأصلي

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كلمات دالة:الولايات المتحدةضريبة

Via SyndiGate.info


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