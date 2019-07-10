أميركا تستأنف محادثات التجارة مع الصين والخلافات مستمرة

من المقرر، أن تستأنف الولايات المتحدة والصين محادثات تجارية، هذا الأسبوع، بعد توقف استمر لمدة شهرين، ولكن بعد مرور عام على نشوب الحرب التجارية، بينهما ليس هناك مؤشر يذكر على تضييق هوة الخلاف بين البلدين.

وبعد لقاء مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في اليابان، أواخر يونيو، وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تعليق حزمة جديدة من الرسوم الجمركية، تفرض على بضائع استهلاكية تستورد من الصين، قيمتها 300 مليار دولار، في حين يستأنف الجانبان المفاوضات.

وقال ترامب، وقتئذ، إن الصين تبدأ مجدداً مشتريات كبيرة من السلع الزراعية الأميركية، وإن الولايات المتحدة تخفف بعض قيود التصدير على عملاق معدات الاتصال الصيني هواوي تكنولوجيز.

لكن مصادر مطلعة على المحادثات، ومراقبين للتجارة مع الصين في واشنطن، يقولون، إن القمة لم تفعل الكثير لتمهيد الطريق، أمام توصل كبار المفاوضين لحل المأزق، الذي تسبب في انهيار محادثات التجارة في أوائل مايو.

وقال مسؤول أميركي، الأسبوع الماضي، إن من المتوقع استئناف المناقشات، من خلال مكالمة هاتفية بين الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه ووزير الخزانة ستيفن منوتشين.

وقال متحدث باسم مكتب الممثل التجاري الأميركي، إن من المتوقع أن تجرى المكالمة هذا الأسبوع، ولكنه لم يعط مزيداً من التفاصيل.

وتطالب الولايات المتحدة بأن تدخل الصين تغييرات جذرية على السياسات، لتحسين حماية الملكية الفكرية الأميركية، وإنهاء النقل القسري لأسرار تجارية وسرقتها، وتقليص الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للصناعة.