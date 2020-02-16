أميركا تعتزم إعاقة الصين في إنتاج الطائرة كوماك

ذكرت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن الحكومة الأميركية تبحث منع شركة جنرال إلكتريك من مواصلة تقديم محركات أول طائرة ركاب صينية مدنية جديدة تدعى "كوماك سي 919"، ما يثير غموضاً بشأن محاولات بكين لدخول سوق الطيران المدني.

وأضافت المصادر التي لم تذكر الوكالة اسمها، أن إدارة ترامب تبحث إن كانت سترفض أحدث طلب من جنرال إلكتريك لإصدار تصريح لتزويد سي 919 بالمحركات الجديدة، على الرغم من حصول الشركة على تلك التراخيص منذ العام 2014، وأحدثها في مارس/ آذار 2019.

ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس السبت أيضاً اقتراح وقف بيع المحركات للصين.

وساندت الولايات المتحدة لسنوات عمل شركات أميركية مع قطاع الطيران المدني الصيني، حيث أصدرت الحكومة تراخيص تسمح لها ببيع محركات وأنظمة تحكم في الرحلات الجوية ومكونات أخرى في إطار المشروع الصيني، لإنتاج (كوماك)، وهي اختصار للأحرف الأولى من شركة الطائرات التجارية الصينية.



وتستثمر شركة بوينغ الأميركية في مشروع مشترك مع كوماك الصينية المملوكة للدولة، والمتخصصة في الطائرات التجارية، لبناء مركز التجميع.

ورغم أن الطائرة صُممت في الصين، فقد استفادت من تكنولوجيا أجنبية. فهي مجهزة بمحرك من طراز ليب 1 سي طورته مجموعتا "جنرال إلكتريك" الأميركية و"سفران" الفرنسية ضمن مؤسسة "سي اف ام" الدولية التي زودت المجموعة الصينية بقمرات القيادة وأجهزة الحد من الاندفاع.

وخضعت كوماك منذ مايو/ أيار 2017 بالفعل لاختبارات طيران، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة العام المقبل.