أميركا تقر مشروع بقيمة 8.3 مليار دولار لمكافحة "كورونا"

أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون بتخصيص 8.3 مليار دولار للجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا.

تم تمرير مشروع القانون بموافقة 415 عضواً مقابل رفض اثنين، لينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، في عملية سريعة.

وكانت نيتا لوي رئيسة لجنة المخصصات المالية في مجلس النواب الأميركي ، التي طرحت الإجراء على المجلس، قالت إنه "لابد أن نسن هذا القانون سريعاً، هناك أرواح على المحك".

وأبدى الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي دعمهم لإنفاق مليارات الدولارات في إطار هذه الجهود.

ومن المتوقع أن يتم إصدار التشريع خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر تخصيص ثلاثة مليارات دولار لتطوير أدوية وأمصال، بينما سيتم تخصيص 2.2 مليار دولار للوقاية والاستعدادات والاستجابة.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعمه لما سيقره الكونجرس باعتباره مناسباً أياً كان.

يشار إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 100 حالة إصابة بفيروس كورونا، وما لايقل عن 11 حالة وفاة.