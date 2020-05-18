أميركا تمدد الحظر المفروض على هواوي حتى مايو 2021

وقع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب ، على قرار جديد يتم بموجبه تمديد الحظر المفروض على شركة هواوي حتى مايو 2021، حيث يتم بموجبه إيقاف التعاملات بين الشركات والمؤسسات الأمريكية مع الشركة الصينية.

كانت الولايات المتحدة وبموجب قرار تنفيذي مباشر من البيت الأبيض قد قامت بفرض حظر على هواوي قبل عام تقريبًا بسبب مخاوف أمنية، بعد فترة من المناوشات مع شركة ZTE الصينية التي واجهت منع مسبق لنفس المخاوف. لكن منذ وقتها، استطاعت هواوي الحصول على بعض التصاريح الاستثنائية لإتمام بعد الاتفاقيات.

وبموجب قرار ترامب الجديدة، فإن التعامل مع شركات مثل جوجل المطورة لأنظمة التشغيل أو ARM التي تصمم رقاقات الهواتف الذكية، سيصل تأثيره إلى مستوى جديد يمنع المستخدمين من الاستفادة من خدمات جوجل بشكل طبيعي وربما يمنع هواوي من الحصول على تصاميم ARM لمعالجاتها.



يُشار أن الحكومة الأمريكية كانت تقوم بتمديد الحظر مرة كل 3 أشهر في البداية، ثم قامت بتمديد طارئ للحظر 45 يومًا في المرة الأخيرة على أن ينتهي في 15 مايو 2020؛ لكنها الآن تقوم بتمديده لمدة عام كامل.