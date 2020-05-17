الصين تدعو أميركا التوقف عن القمع المبالغ فيه تجاه "هواوي"... وشركات الشرائح في مأزق

قالت وزارة الخارجية الصينية أمس، إنه يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن "القمع المبالغ فيه" الذي تمارسه ضد شركات صينية مثل "هواوي".

ووفقا لـ"رويترز" تحركت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب البارحة الأولى، لوقف إمدادات الشرائح الإلكترونية لـ"هواوي تكنولوجيز"، ما أثار مخاوف من رد الصين وأضر بأسهم شركات إنتاج الشرائح الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان أمس، "إن الحكومة الصينية ستدافع بحزم عن حقوق الشركات الصينية ومصالحها المشروعة والقانونية"، مؤكدة أن أعمال ترمب تدمر الشبكات العالمية للإنتاج والتموين والتقييم.

وحول إذا ما كانت بكين ستتخذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أمس، أن الصين ستدافع بحزم عن الحقوق القانونية لشركاتها، مشيرة إلى أن القرار الأمريكي يعوق جهود "هواوي" للتحايل على ضوابط التصدير.

وأعلنت الوزارة أنها استهدفت بشكل استراتيجي ودقيق للغاية عمليات شراء "هواوي" أشباه النواقل التي طُورت مباشرة بفضل الدراية الأمريكية في البرمجيات والتكنولوجيا.

تتعرض "هواوي" لضغوط كبيرة من واشنطن التي ضغطت على حلفائها في جميع أنحاء العالم لتجنب شراء معدات الاتصالات الخاصة بالشركة، مثيرة مخاوف أمنية، في ظل نزاع تجاري أوسع بين الولايات المتحدة والصين.

وكانت قد أعلنت الإدارة الأمريكية سلسلة من الإجراءات للحد من قدرة مجموعة هواوي الصينية، التي تعدها تهديدا للأمن القومي، على تطوير أشباه النواقل في الخارج باستخدام التكنولوجيا الأمريكية.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان أمس الأول "إن هذا الإعلان يعوق جهود "هواوي" للتحايل على ضوابط التصدير"، مؤكدة أنها استهدفت بشكل استراتيجي ودقيق للغاية عمليات شراء "هواوي" أشباه النواقل التي طورت مباشرة، بفضل الدراية الأمريكية في البرمجيات والتكنولوجيا.

وتتعرض "هواوي" لضغوط كبيرة من واشنطن التي ضغطت على حلفائها في جميع أنحاء العالم، لتجنب شراء معدات الاتصالات الخاصة بالشركة، مثيرة مخاوف أمنية، في ظل نزاع تجاري أوسع بين الولايات المتحدة والصين.

وأوضحت واشنطن العام الماضي، أنها ستمنع السوق الأمريكية من التعامل مع "هواوي" وتمنع الشركة من شراء المكونات الأمريكية الحيوية، على الرغم من أنها منحتها فترات عفو مؤقتة للسماح للشركات الأمريكية بالتكيف، ومددت مجددا أمس، هذه المهلة 90 يوما أخرى. وقالت وزارة التجارة، "إنه منذ أن وضعت "هواوي" على قائمتها السوداء في 2019، صار على الشركات التي تريد تصدير مكونات أمريكية الحصول على ترخيص لذلك"