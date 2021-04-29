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أميركا تمد الهند بأكثر من 100 مليون دولار لمواجهة كورونا

منشور 29 نيسان / أبريل 2021 - 07:50
أميركا تمد الهند بأكثر من 100 مليون دولار لمواجهة كورونا
أفاد البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة أعادت أيضا توجيه طلبيتها الخاصة من إمدادات تصنيع لقاح AstraZeneca للهند، مما يتيح لها تصنيع أكثر من 20 مليون جرعة للوقاية من كوفيد-19.
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أضاف البيان أن الإمدادات التي تبدأ في الوصول إلى الهند الخميس 29 ابريل وتستمر حتى الأسبوع المقبل تشمل ألف اسطوانة أكسجين و15 مليون كمامة N95 ومليون وحدة لاختبار التشخيص السريع.

قال البيت الأبيض في بيان إن الولايات المتحدة سترسل إلى الهند إمدادات تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار لمساعدتها في التصدي لزيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19.

وأضاف البيان أن الإمدادات التي تبدأ في الوصول إلى الهند الخميس 29 ابريل وتستمر حتى الأسبوع المقبل تشمل ألف اسطوانة أكسجين و15 مليون كمامة N95 ومليون وحدة لاختبار التشخيص السريع.

وأفاد البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة أعادت أيضا توجيه طلبيتها الخاصة من إمدادات تصنيع لقاح AstraZeneca للهند، مما يتيح لها تصنيع أكثر من 20 مليون جرعة للوقاية من كوفيد-19.

وقال البيت الأبيض "مثلما أرسلت الهند مساعدات للولايات المتحدة عندما كانت المستشفيات عندنا تعاني من الضغط في بداية الجائحة فإن الولايات المتحدة عاقدة العزم على مساعدة الهند وقت شدتها".

وتجاوز عدد الوفيات في الهند بسبب جائحة فيروس كورونا 200 ألف أمس الأربعاء، فيما يرجع في جانب منه إلى نقص الأسرة في المستشفيات ولأكسجين الطبي. وزاد عدد حالات الإصابة في الأربع والعشرين ساعة الماضية بنحو 361 ألف حالة جديدة وهو أكبر عدد للإصابات في يوم واحد في العالم ليرتفع إجمالي الإصابات في الهند إلى ما يقرب من 18 مليون إصابة.

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كلمات دالة:الهنداسترازينيكاالولايات المتحدة

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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