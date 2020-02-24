أمير قطر يوفر 10 آلاف فرصة عمل جديدة للأردنيين

وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الأحد، حكومة بلاده بتوفير عشرة آلاف فرصة عمل للأردنيين في قطر، بالإضافة إلى العشرة آلاف وظيفة التي كان قد تم إعلانها سابقاً في أغسطس/ آب 2018.

ووجّه أمير قطر أيضاً بفتح مركز في الأردن لتسهيل ذلك، بالإضافة إلى دعم صندوق التقاعد العسكري الأردني بمبلغ ثلاثين مليون دولار أميركي، وفق السفارة القطرية في عمّان.

وكانت قطر قد أعلنت في أغسطس/ آب 2018 توفير 10 آلاف فرصة عمل في الدوحة للأردنيين، وضخّ استثمارات في الأردن بقيمة 500 مليون دولار، وذلك للمساعدة في التخفيف من الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة.

سمو أمير البلاد المفدى يوجه بتوفير عشرة آلاف فرصة عمل للأشقاء الأردنيين في قطر، بالإضافة إلى العشرة آلاف وظيفة التي تم إعلانها سابقا في أغسطس 2018 وبفتح مركز في الأردن لتسهيل ذلك، وبدعم صندوق التقاعد العسكري الأردني بمبلغ ثلاثين مليون دولار أمريكي.#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/Hmemyn8C7c — سفارة دولة قطر-عمان (@QatarEmb_Amman) February 23, 2020



سمو أمير البلاد المفدى يوجه بتوفير عشرة آلاف فرصة عمل للأشقاء الأردنيين في قطر، بالإضافة إلى العشرة آلاف وظيفة التي تم إعلانها سابقا في أغسطس 2018 وبفتح مركز في الأردن لتسهيل ذلك، وبدعم صندوق التقاعد العسكري الأردني بمبلغ ثلاثين مليون دولار أمريكي.#وزارة_الخارجية_قطر

وأكّد أمير قطر وملك الأردن، خلال مباحثاتهما، مساء الأحد، في عمّان، أهمية تفعيل اللجنة العليا القطرية الأردنية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك، وبالأخص في مجالات الطاقة والبنية التحتية، والتعليم العالي، إضافة إلى تبادل الخبرات والتدريب ضمن التحضيرات لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

صاحب السمو وجلالة ملك الأردن يؤكدان على أهمية تفعيل اللجنة العليا القطرية الأردنية المشتركة وعلى تعزيز التعاون المشترك وبالأخص في مجالات الطاقة والبنية التحتية، والتعليم العالي، إضافة إلى تبادل الخبرات والتدريب ضمن التحضيرات لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/qmwPEQf6ar — سفارة دولة قطر-عمان (@QatarEmb_Amman) February 23, 2020





صاحب السمو وجلالة ملك الأردن يؤكدان على أهمية تفعيل اللجنة العليا القطرية الأردنية المشتركة وعلى تعزيز التعاون المشترك وبالأخص في مجالات الطاقة والبنية التحتية، والتعليم العالي، إضافة إلى تبادل الخبرات والتدريب ضمن التحضيرات لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.#وزارة_الخارجية_قطر



وكان أمير قطر قد وصل في وقت سابق من مساء الأحد إلى العاصمة الأردنية عمّان، في زيارة رسمية تستغرق يومين، هي الأولى إلى المملكة منذ اندلاع الأزمة الخليجية.

وأكد ملك الأردن وأمير دولة قطر، خلال المباحثات، اعتزازهما بالعلاقات الأخوية بين البلدين، والحرص على النهوض بها في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية منها، وفق بيان مقتضب صادر عن الديوان الملكي الهاشمي.



وخلال مباحثات ثنائية موسّعة تبعت ذلك، وحضرها الأمير علي بن الحسين، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وكبار المسؤولين في البلدين، جرى تأكيد أهمية تفعيل اللجنة العليا الأردنية القطرية المشتركة، والاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة، بما يحقق مصالحهما المشتركة.