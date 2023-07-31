أنباء عن حجب موقع تويتش Twitch في السعودية

واجه مستخدموا موقع تويتش Twitch مشاكل تقنية تتعلق بصعوبة فتحه في المملكة العربية السعودية، وتساءل الجمهور فيما إذا تم حجبه بشكل كامل أم انها مجرد مشكلة تقنية.

حجب موقع تويتش Twitch في السعودية

وبحسب رواد السوشال ميديا في السعودية فقد واجه العديد منهم مشاكل في مشاهدة الفيديوهات، بالرغم من تمكنهم من دخول الموقع، ولجأ عدد كبير إلى حل هذه المشكلة من خلال استخدام تطبيقات VPN.

وبالرغم من عدم ورود أي تصريحات رسمية حول حجب التطبيق في المملكة، إلا أن عدد من الأشخاص أشاروا إلى أن السبب وراء هذا القرار قد يكون بسبب خرق قوانين "الملكية الفكرية"، حيث يعرض الكثير من النمستخدمين مقاطع من مسلسلات وأفلام مما يعتبر خرقًا للحقوق الملكية.

وحتى هذه اللحظة لم يتم التاكيد على أخبار حجب الموقع أم ان ما حدث مجرد مشكلة تقنية مؤقتة.

للأسف تم حجب تويتش بالسعودية، تقدر تدخل الموقع بس ماتقدر تتابع. إلى الأن الأسباب مو واضحة pic.twitter.com/E8bqIcdHMm July 30, 2023

موقع تويتش Twitch:

هو منصة تمتلكها شركة أمازون، بدات في عام 2007، إلا أن شعبيتها زادت في عام 2011، وفي منتصف عام 2013، كان هناك أكثر من ما يقارب الـ 43 مليون مشاهد على منصة تويتش شهريًا، وهي متفرعة من منصة Justin.tv، إلا أنها تركز بشكل خاص على ألعاب الفيديو، وتقديم الحلول وبث مسابقات الرياضة الإلكترونية.

وحققت المنصة خلال السنوات الماضية العديد من العائدات بالرغم من تعرضها للحجب في أكثر من بلد بسبب "حقوق الملكية الفكرية".