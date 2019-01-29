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ما هي الأهداف من إطلاق مشروع "عابر" للعملة الرقمية المشتركة بين السعودية والإمارات؟!

ما هي الأهداف من إطلاق مشروع "عابر" للعملة الرقمية المشتركة بين السعودية والإمارات؟!
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