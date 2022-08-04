إحدى الطرق الممتازة لمتابعة اتجاهات سوق العملات الرقمية هي من خلال المؤثرين. يمكن أن تساعدك مواكبة المؤثرين في مجال الكريبتو، وخاصة أولئك الذين يؤثرون فعليًا على القطاع، في معرفة المزيد حول هذا المجال المعقد والمتطور باستمرار.

على الرغم من وجود أخبار ومقالات حول العملة الرقمية، وكيفية عملها، وشروحات لأحدث التطورات في السوق، فقد لا تتضمن هذه المعلومات معلومات مهمة عن القطاع. لقد أتاح الإنترنت لقادة الفكر والرواد في مجال العملات الرقمية مشاركة رؤى وآراء السوق الخاصة بهم مع جمهور عالمي، مما مكن المستثمرين وأولئك الذين يتطلعون إلى الدخول في السوق للبقاء على اطلاع دائم بكل ما يتعلق بالعملات الرقمية.

هؤلاء المؤثرون في العملات الرقمية المدرجون في قائمتنا ليسوا من مشاهير تويتر أو يوتيوب النموذجيين والمتعارف عليهم. بل هؤلاء هم رجال ونساء استثمروا الوقت والجهد، وتخصصوا في مختلف قطاعات القطاع، وأجروا أبحاثًا لفهم التكنولوجيا الكامنة ورائها. ونتيجة لذلك، فهم يقومون بتحليل هذه المعلومات وتقديمها إلى متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة سهلة الفهم والفهم.

إليك أهم 5 مؤثرين في مجال العملات الرقمية عليك متابعتهم في عام 2022 لمواكبة كل جديد!

أهم 5 مؤثرين في مجال العملات الرقمية عليك متابعتهم في عام 2022

1. فيتاليك بوتيرين -VitalikButerin@



يمكن القول إن الشخص الأكثر شهرة في هذه القائمة، وهو المؤسس المشارك للاثيريوم وواحد من أصغر المليارديرات في العالم ، فيتاليك بوتيرن هو بداية رائعة لأي قائمة من شخصيات العملات الرقمية المؤثرة.

ساهم بوتيرين، المعروف بعمله في الإثيريوم، أيضًا ككاتب ومطور لمجتمع البيتكوين. بالإضافة إلى ذلك، فهو أحد مؤسسي مجلة Bitcoin Magazine، وهي موقع إلكتروني يتميز بتغطية حصرية لكل ما جد في عالم الكرييبتو.

2. تشانغ بينغ تشاو -cz_binance@



يشتهر تشاو بإنشاء أكبر منصة تداول في العالم من حيث القيمة السوقية، عندما يتعلق الأمر بالموضوعات المتعلقة بتقنية البلوك تشين، من الواضح أن تشاو خبير يعرف ما يتحدث عنه، ولديه حس دعابة رائع، مما يجعله مؤثرًا يستحق المتابعة.

3. مايكل سايلور -saylor@

مايكل سايلور هو مؤثر في مجال العملات الرقمية يجب متابعته إذا كنت تتابع أخبار العملة الرقمية الأولى بيتكوين باهتمام.

مع أكثر من 2.4 مليون متابع على تويتر، يمكنك التأكد من أن سايلور مصدر موثوق للمعلومات. بالإضافة إلى ذلك، فهو الرئيس التنفيذي لشركة MicroStrategy ويحمل أكثر من 40 براءة اختراع.

4. دينا سمعان -DinaSaman@_

المؤثرة الرابعة في قائمتنا لأولئك الذين يمكنهم التأثير بشكل كبير على قطاع الكريبتو هي ربما واحدة من أكثر النساء العربيات شهرة في عالم العملات الرقمية الذي يسيطر عليه الرجال هي دينا سمعان التي تصدرت عناوين الصحف بصفتها المؤسس المشارك والمدير الإدارية، لمنصة تداول العملات الرقمية الأسرع نمواً في الوطن العربي كوين مينا.

انطلاقًا من إيمانها بأن الكريبتو هو مستقبل المال والأعمال، اتبعت دينا شغفها واستفادت من سنوات خبرتها في المجال لمشاركة رؤى حول سوق الكريبتو سريع النمو ورؤيتها لمستقبل القطاع والتعبير عن آرائها حول الحوكمة والتنظيم ومجموعة من التحديات الأخرى المتعلقة بالعملات الرقمية. لا بد من متابعتها عندما يتعلق الأمر بالعملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

5. دان هيلد - danheld@

التالي هو دان هيلد الذي يشغل حاليًا منصب مدير التسويق بشركة Trust Machines ومدافع عن علامة Kraken التجارية. شغل سابقًا منصب مدير تسويق النمو في Kraken، أحد أكبر وأشهر منصات العملات الرقمية في العالم. إنه رائد أعمال متسلسل في مجال الكريبتو ويتمتع بخبرة تزيد عن عشر سنوات في خمس شركات بيتكوين.

على الرغم من أنه ليس معروفًا جيدًا مثل تشاو أو بوتيرن، إلا أنه كان أحد أوائل المستثمرين في وقت فراغه، فقد أصبح أحد أكثر المدافعين عن البيتكوين شهرة، مع أكثر من 750.000 متابع على وسائل التواصل الاجتماعي.