مع اقتراب رمضان... أوبرا دبي تحول قاعاتها إلى قاعات للإفطار

أوبرا دبي تحول قاعاتها إلى قاعات للإفطار في رمضان 2019

على بعد أقل من شهر من رمضان المبارك، بدأ الاستعداد لخيام الإفطار في جميع أنحاء المدينة.

وتستعد “أوبرا دبي” لتتحول إلى قاعة عرض خاصة لاستضافة العائلات والأصدقاء على موائد رمضانية خلال الشهر الفضيل، وتعاود أوبرا دبي القيام بهذا التقليد الذي بدأ منذ عامين.

وستتحول قاعات “أوبرا دبي” إلى قاعة للحفلات في رمضان لتستمتع فيها العائلة والأصدقاء بساعات المساء بطريقة فريدة ومميزة.

الزوار مدعوون لتناول الإفطار في أوبرا دبي، والذي سيقدم قائمة من الأطباق العربية والعالمية.

ولمجموعات الأصدقاء و العائلات، هناك مجالس خاصة متاحة للحجز.

سيكون هذا الإفطار متاحًا يوميًا من غروب الشمس حتى الساعة 9:30 مساءً.

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