أوبر تحقق نتائج تفوق التوقعات خلال الربع الثاني من العام الحالي

كشفت شركة Uber عن نتائجها للربع الثاني من العام الحالي، والتي جاءت أفضل من التوقعات، حيث وصلت ربحية السهم: 58 سنتًا مقابل خسارة متوقعة قدرها 51 سنتًا، بينما سجلت الإيرادات: 3.93 مليار دولار مقابل 3.75 مليار دولار متوقعة .وأعلنت أوبر عن صافي ربح قدره 1.1 مليار دولار خلال الربع.

ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المكاسب غير المحققة البالغة 1.4 مليار دولار في ديدي و 471 مليون دولار في أورورا.