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"أوبك" : امتثالنا للإنتاج بلغ 136 %

منشور 15 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 08:42
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)
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معدل امتثال أوبك وحلفائها لحصص الإنتاج بلغ 136 في المائة

قال محمد باركيندو أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن المنظمة وحلفاءها ملتزمون بتحقيق استقرار مستدام لأسواق النفط لما بعد 2020 وذلك في ظل شح نسبي في الإمدادات العالمية الحاضرة في الوقت الحالي.

وأضاف أن معدل امتثال أوبك وحلفائها لحصص الإنتاج بلغ 136 في المائة. وقال خلال مؤتمر آي.إتش.إس سيرا في نيودلهي إن المجموعة "ستفعل كل ما بوسعها لضمان الحفاظ على الاستدامة".

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Via SyndiGate.info


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