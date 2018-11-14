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أوبك: سوق النفط قد يعاني من تخمة في 2019 مع تباطؤ الطلب وتنامي المعروض

أوبك: سوق النفط قد يعاني من تخمة في 2019 مع تباطؤ الطلب وتنامي المعروض
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