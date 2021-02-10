أوبك+ تحقق الاستقرار وتزداد قوة ورسوخًا في السوق وتدعم التوازن

ولفت المختصون إلى أنه على الرغم من أن شركات النفط الكبرى، ولا سيما الشركات الأوروبية سارعت إلى الإعلان عن زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة لمواكبة سياسات المناخ وتفاعلا مع توجهات الإدارة الأمريكية، إلا أن المؤشرات تؤكد هيمنة النفط والغاز على مزيج الطاقة العالمي في الأعوام المقبلة.