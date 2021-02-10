خط أنابيب الغاز الألماني «نورد ستريم 2» يثير إستياء أوكرانيا

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بحسب "الألمانية"، قال أندريج ميلنيك سفير أوكرانيا لدى برلين في بيان "إن حجج شتاينماير التاريخية محل الشك قوبلت بالدهشة والاستياء من قبل كييف".
أثار الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير غضب أوكرانيا بتعليقاته حول القيمة الدبلوماسية لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" المثير للجدل.
وبحسب "الألمانية"، قال أندريج ميلنيك سفير أوكرانيا لدى برلين في بيان "إن حجج شتاينماير التاريخية محل الشك قوبلت بالدهشة والاستياء من قبل كييف".
ودافع شتاينماير في مقابلة مع صحيفة "راينيش بوست" الألمانية عن خط الأنابيب بالقول "إن علاقات الطاقة من آخر الجسور المتبقية بين روسيا وأوروبا".
وأشار إلى الغزو الألماني للاتحاد السوفياتي خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال شتاينماير "صار أكثر من 20 مليون شخص في الاتحاد السوفياتي آنذاك ضحايا للحرب. وهذا لا يبرر أي خطأ في السياسة الروسية اليوم، لكن لا ينبغي تجاهل الصورة الكبيرة".
وكتب ميلنيك أن "نورد ستريم 2" يظل المشروع الجيوسياسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويتعارض مع المصالح الأوكرانية.
يشار إلى أن أوكرانيا من بين أشد المنتقدين لخط أنابيب "نورد ستريم 2"، الذي من المتوقع أن يجلب 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا. وأوشك المشروع على الاكتمال.
وتتلقى كييف حاليا رسوما من موسكو مقابل إمدادات الغاز الروسي التي تمر عبر أوكرانيا إلى أوروبا. وتخطط روسيا في الأعوام المقبلة لتقليص الكمية وإرسال مزيد من الغاز مباشرة إلى أوروبا عبر بحر البلطيق.
Via SyndiGate.info
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