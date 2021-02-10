خط أنابيب الغاز الألماني «نورد ستريم 2» يثير إستياء أوكرانيا

يشار إلى أن أوكرانيا من بين أشد المنتقدين لخط أنابيب "نورد ستريم 2"، الذي من المتوقع أن يجلب 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا. وأوشك المشروع على الاكتمال.