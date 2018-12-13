أوبك تعوض نقص الخام الإيراني وتتوقع انخفاض الطلب على نفطها في 2019

قالت أوبك إنها عوضت انخفاض الصادرات الإيرانية مع استئناف العقوبات الأمريكية على طهران، وخفضت توقعاتها للطلب على نفطها في 2019، بما يبرز التحدي الذي يواجهها لمنع حدوث تخمة في المعروض حتى بعد القرار الذي اتخذته الأسبوع الماضي بخفض الإنتاج.

و قالت أوبك إن إنتاجها النفطي تراجع 11 ألف برميل يوميا فقط على أساس شهري إلى 32.97 مليون برميل يوميا في نوفمبر ، على الرغم من إعادة فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على إيران، في الوقت الذي ضخت فيه السعودية النفط بمعدل قياسي.

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