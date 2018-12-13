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أوبك تعوض نقص الخام الإيراني وتتوقع انخفاض الطلب على نفطها في 2019

أوبك تعوض نقص الخام الإيراني وتتوقع انخفاض الطلب على نفطها في 2019
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