  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. أوبك توجه دعوة إلى 10 دول من خارجها إلى اجتماع الأزمة

أوبك توجه دعوة إلى 10 دول من خارجها إلى اجتماع الأزمة

منشور 08 نيسان / أبريل 2020 - 05:11
سيتيح هذا الاجتماع الطارئ عبر دائرة الفيديو بحث خفض كبير للإنتاج بمستوى 10 ملايين برميل في اليوم، وهو ما طرحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة
منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"
أبرز العناوين
وجهت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها الدعوة لعشر دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة التي لم ترسل ردها، لحضور الاجتماع المقرر الخميس في محاولة لإحلال الاستقرار في سوق النفط الخام

وجهت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها الدعوة لعشر دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة التي لم ترسل ردها، لحضور الاجتماع المقرر الخميس في محاولة لإحلال الاستقرار في سوق النفط الخام، وفق ما أوردت وكالة "تاس" الروسية للانباء اليوم.

وسيتيح هذا الاجتماع الطارئ عبر دائرة الفيديو بحث خفض كبير للإنتاج بمستوى 10 ملايين برميل في اليوم، وهو ما طرحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة.

ودعت منظمة أوبك، ومقرها في فيينا، بالإضافة إلى شركائها في منظمة أوبك + مثل روسيا، عشر دول منتجة لا تتعاون معها عادة ولكنها معنية يانخفاض الأسعار، مثل الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والنروج والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا ومصر وإندونيسيا وترينيداد وتوباغو.

وجاء في وثيقة صادرة عن الأمانة العامة للمنظمة اوردتها وكالة "تاس"، أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا لم ترسل بعد ردا على الدعوة.

ترامب: أوبك لم تضغط على أميركا لخفض إنتاج النفط
الهدوء يسيطر على النفط ترقباً لاجتماع "أوبك+"

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...