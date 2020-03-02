أوبك قد تعمق تخفيضات معروض النفط بدعم روسيا أو دونها

أفاد مصدران مطلعان بأن "أوبك" قد تعمق تخفيضات معروض النفط هذا الأسبوع، بدعم روسيا أو دونه، وذلك لوقف التراجع في أسعار الخام الذي أوقد شرارته الانتشار العالمي لفيروس كورونا.

وبحسب "رويترز"، ذكر المصدران العليمان بسير المحادثات، أن موسكو تقاوم تعميق قيود الإنتاج، قائلة إن تقليص إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، في إطار مجموعة "أوبك +"، لن يكون ضروريا لإنعاش الطلب على النفط.

وقال أحد المصدرين "السعودية تريد منع هبوط الأسعار، لكن روسيا لم تعلن موافقتها بعد على التخفيض. لذا قد تتمثل الطريقة الوحيدة في أن تخفض أوبك بمفردها".

وأشار مصدر آخر، "ينبغي الخفض، ولا خيار آخر"؛ مضيفا أنه يمكن لـ"أوبك" أيضا أن تؤجل القرار إلى أن تجبر أسعار النفط المنخفضة موسكو على المشاركة.

واهتزت أسواق النفط والأسهم العالمية من جراء انتشار فيروس كورونا، وذكرت مصادر في "أوبك" وفي صناعة النفط، أن "أوبك" تبحث خفض إنتاج النفط مليون برميل يوميا، من بين خيارات أخرى، في ظل سعيها لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط الآخذة في التراجع.

ويتجاوز ذلك حجم التخفيض الذي كان مقترحا في البداية وهو 600 ألف برميل يوميا، ويتضمن اتفاق "أوبك +" الحالي خفض الإنتاج 1.7 مليون برميل يوميا، ويمتد حتى نهاية مارس.

وتنتج السعودية ما يقل 400 ألف برميل يوميا عن حصتها ليصل إجمالي التخفيضات الفعلية لـ"أوبك" إلى 2.1 مليون برميل في اليوم.

وبحسب الوكالة توافق روسيا عادة على إجراءات "أوبك +" في اللحظة الأخيرة، لكن بعد إبداء بعض التردد في البداية.

من جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ أن بلاده مستعدة للتعاون مع الشركاء في تحالف "أوبك +"، الذي يضم الدول المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين من خارجها، بهدف دعم أسعار النفط عالميا، مضيفا أن أسعار النفط الحالية مقبولة رغم انخفاضها الحاد الأسبوع الماضي نتيجة المخاوف بشأن الانتشار العالمي لفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة "أوبك" ومنتجون آخرون فيما يعرف بتحالف "أوبك +" في فيينا نهاية الأسبوع الجاري لتبني قرار بشأن اتفاق خفض الإمدادات الذي ينتهي العمل به في نهاية آذار (مارس).

وبحسب "رويترز"، أفادت أربعة مصادر على دراية بالمحادثات أن عددا من الأعضاء الكبار في "أوبك" يميلون إلى خفض أكبر للإنتاج عما أعلن عنه من قبل، ولم تحدد روسيا بعد موقفها من مقترحات تعميق خفض الإنتاج.