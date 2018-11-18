شركة HRE تكشف عن أول جنوط مصنوعة بطابعة ثلاثية الأبعاد (فيديو)

شركة HRE تكشف عن أول جنوط مصنوعة بطابعة ثلاثية الأبعاد

كشفت شركة HRE المتخصصة بتصميم و إنتاج جنوط السيارات عن مشروعها الجديد والأول من نوعه والذي يحمل إسم HRE3D. ويقوم هذا المشروع بصنع أول جنوط بإستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

تم إستخدام التايتينيوم في صنع الجنوط. ولمن لا يعلم فإن التايتينيوم مادة قوية ومثالية لتستخدم في جنوط السيارة, ولكن مشكلته الأساسية والكبرى هو صعوبة تصنيعه وخصوصًا إن كان سيستخدم في تصاميم غريبة.

تعد هذه الجنوط الأولى بالعالم التي تصنع من التايتينيوم, وعبر مصمموا الشركة عن سعادتهم بالعمل على الجنوط, وذكروا أنهم متحمسون لمستقبل التايتينيوم في السيارات.





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