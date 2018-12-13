في دبي: أول شركة صينية لسيارات الأجرة تطلق عملياتها

بدأت يوم الأربعاء عمليات تشغيل شركة سيارات الأجرة السابعة في دبي، حيث أطلقت أول شركة سيارات أجرة صينية عملياتها في المدينة عبر 100 سيارة أجرة تُضاف إلى أسطول سيارات الأجرة في الإمارة.

وتعتزم الشركة، Oneroad Taxi توسيع أسطولها إلى 2000 سيارة على الأقل بحلول عام 2020، بما في ذلك سيارات الليموزين والسيارات الخاصة بالسيدات وسيارات الأجرة ذات الاحتياجات الخاصة.

ونقلت صحيفة “غلف نيوز” عن المدير العام لشركة أونيرواد قوله: “إن التعاون بين الإمارات والصين آخذ في التحسن ودبي لديها سوق كبيرة ومتنامية مع العديد من فرص الاستثمار، ونود أن نضيف قيمة لخدمة سيارات الأجرة هنا ونمثل أفضل ما في الصين والإمارات”.

وتتكون الـ 100 سيارة مبدئياً من تويوتا كامري، وفي المستقبل، تخطط الشركة لإدخال مركبات هونغكى H7 و H5 الفخمة الصينية الصنع لخدمات الليموزين.

بالإضافة إلى ذلك، قال متحدث باسم Oneroad للصحيفة إن الشركة تعمل على تطوير تطبيق لحجز سيارات الأجرة، والذي من المتوقع أن يبدأ العمل به على مدار الأسابيع القليلة المقبلة.

وتُعد سيارات الأجرة الجديدة جزءًا من جهد أكبر لهيئة الطرق والمواصلات (RTA) لزيادة أسطول سيارات الأجرة قبل الزيادة المتوقعة في الطلب المرتبطة بمعرض إكسبو 2020 دبي.

وقال محمد أبو بكر الهاشمى، مدير تخطيط الأعمال في هيئة النقل العام في هيئة الطرق والمواصلات: “يزداد الطلب على سيارات الأجرة، ونحن نزيد تدريجياً الأسطول في الفترة التي تسبق معرض إكسبو 2020. وسيتم إضافة المزيد من سيارات الأجرة في العام المقبل.”

وقال الهاشمي إنه سيتم تخصيص 2500 سيارة أجرة لهذا الحدث. ومع 100 سيارة أجرة إضافية من Oneroad، يوجد حاليًا ما مجموعه 10،834 سيارة أجرة تعمل في دبي.